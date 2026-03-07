Bu akşam hangi diziler var? 7 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

7 Mart Cumartesi akşamı televizyon ekranları yine dopdolu bir yayın akışıyla izleyicileri karşılayacak. Yeni bölümleriyle diziler, heyecanlı yarışmalar ve eğlenceli programlar prime time kuşağında ekrana gelecek. Aynı saatlerde birden fazla yapımın yayınlanmasıyla izleyiciler tercih yapmakta zorlanırken, hangi programın öne çıkacağı ve izleyicinin hangi yapımı seçeceği merak konusu. Detaylar haberin devamında…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 – Kalk Gidelim (Tekrar)

09:50 – Kur'an'ın Mesajı (Tekrar)

10:20 – Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)

11:45 – Selam (Tekrar)

12:15 – Teşkilat (Tekrar)

15:30 – Kur'an'ın Mesajı

16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 – Ramazan Sevinci

19:25 – Ana Haber

20:00 – Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 – Zembilli

07:30 – atv'de Hafta Sonu

10:00 – A.B.İ. (8. Bölüm)

16:00 – Zorla Güvenlik (Yerli Sinema)

17:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 – atv Ana Haber

20:00 – C Takımı 2 (Yerli Sinema / TV'de İlk)

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

D Cumartesi (Yeni Bölüm) 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

13:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

15:45 Eşref Rüya (Tekrar)

18:00 Bir Ramazan Akşamı (Canlı)

19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

Hafta Sonu (Canlı) 20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 – Oynat Bakalım (Program)

08:30 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

16:30 – Survivor Panorama (Canlı)

20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)

12:00 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)

12:45 Sahtekarlar (Alt Yazılı)

15:45 Kıskanmak (Alt Yazılı)

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sahtekarlar (Yeni Bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Anneler ve Kızları

10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)

14:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI