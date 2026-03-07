Bu akşam hangi diziler var? 7 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
7 Mart akşamı izleyicileri televizyon başında dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Diziler, yarışma programları, eğlence içerikleri ve filmlerle ekranlar dolup taşarken, hangi yapımın hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 7 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
7 Mart Cumartesi akşamı televizyon ekranları yine dopdolu bir yayın akışıyla izleyicileri karşılayacak. Yeni bölümleriyle diziler, heyecanlı yarışmalar ve eğlenceli programlar prime time kuşağında ekrana gelecek. Aynı saatlerde birden fazla yapımın yayınlanmasıyla izleyiciler tercih yapmakta zorlanırken, hangi programın öne çıkacağı ve izleyicinin hangi yapımı seçeceği merak konusu. Detaylar haberin devamında…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Kalk Gidelim (Tekrar)
- 09:50 – Kur'an'ın Mesajı (Tekrar)
- 10:20 – Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)
- 11:45 – Selam (Tekrar)
- 12:15 – Teşkilat (Tekrar)
- 15:30 – Kur'an'ın Mesajı
- 16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17:45 – Ramazan Sevinci
- 19:25 – Ana Haber
- 20:00 – Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:30 – Zembilli
- 07:30 – atv'de Hafta Sonu
- 10:00 – A.B.İ. (8. Bölüm)
- 16:00 – Zorla Güvenlik (Yerli Sinema)
- 17:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:35 – atv Ana Haber
- 20:00 – C Takımı 2 (Yerli Sinema / TV'de İlk)
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
- 09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
- 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
- 13:45 Arka Sokaklar (Tekrar)
- 15:45 Eşref Rüya (Tekrar)
- 18:00 Bir Ramazan Akşamı (Canlı)
- 19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Oynat Bakalım (Program)
- 08:30 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
- 10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
- 16:30 – Survivor Panorama (Canlı)
- 20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
- 11:15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 12:00 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)
- 12:45 Sahtekarlar (Alt Yazılı)
- 15:45 Kıskanmak (Alt Yazılı)
- 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Sahtekarlar (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Anneler ve Kızları
- 10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)
- 13:00 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
- 14:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Sefirin Kızı (Tekrar)
- 09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır (Tekrar)
- 11:00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
- 14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15:30 – Pelin ve Tahsin Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 16:30 – Sahipsizler (Tekrar)
- 19:00 – Star Haber (Canlı)
- 20:00 – Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Film)