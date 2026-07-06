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Bu akşam hangi diziler var? 6 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 6 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Televizyon ekranlarında günü takip etmek isteyen izleyiciler, 6 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca yayınlanacak diziler, yarışma programları, sinema filmleri, haber bültenleri ve eğlence içerikleri merak edilirken, Bugün TV'de ne var?, 6 Temmuz Pazartesi hangi programlar yayınlanacak? ve Bu akşam hangi dizi, film ve yarışmalar ekrana gelecek?

6 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün boyunca ulusal kanallarda ekrana gelecek haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar da merak konusu oldu. İşte, 6 Temmuz Pazartesi güncel TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Kırgın Çiçekler
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Altı Üstü İstanbul
  • 16.30 – A.B.İ
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Altı Üstü İstanbul
  • 23.50 – Altı Üstü İstanbul

KANAL D

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.30 – Yaprak Dökümü
  • 12.00 – Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 – Magazin D Yaz
  • 14.00 – Uzak Şehir
  • 16.30 – Aşk-ı Memnu
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Çıkış Yok
  • 21.45 – Canavar

NOW TV

  • 08.30 – Çalar Saat
  • 10.00 – Her Yerde Sen
  • 12.00 – Şahane Hayatım
  • 15.15 – Sen Çal Kapımı
  • 16.45 – Karagül
  • 19.00 – NOW Ana Haber
  • 20.00 – Hadi Be Oğlum

SHOW TV

  • 06.00 – Yeni Gelin
  • 08.15 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 – Bahar
  • 12.30 – Veliaht
  • 15.00 – Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Tur Rehberi
  • 22.30 – Müjdemi İsterim

STAR TV

  • 07.00 – İstanbullu Gelin
  • 09.30 – Ateşböceği
  • 12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 – Aramızda Kalsın
  • 16.30 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
  • 22.15 – Doğanın Kanunu

TRT 1

  • 07.00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 08.15 – Hangimiz Sevmedik
  • 10.40 – Kasaba Doktoru
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.45 – Yürek Çıkmazı
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Türkiye – İsviçre
  • 22.00 – Portekiz – İspanya

TV8

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 – MasterChef Türkiye
  • 10.00 – Gazete Magazin
  • 14.00 – MasterChef Türkiye
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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