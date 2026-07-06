Bu akşam hangi diziler var? 6 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

6 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün boyunca ulusal kanallarda ekrana gelecek haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar da merak konusu oldu. İşte, 6 Temmuz Pazartesi güncel TV yayın akışı...

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Kırgın Çiçekler

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Altı Üstü İstanbul

16.30 – A.B.İ

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Altı Üstü İstanbul

23.50 – Altı Üstü İstanbul

KANAL D

07.00 – Yabancı Damat

09.30 – Yaprak Dökümü

12.00 – Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 – Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 – Uzak Şehir

16.30 – Aşk-ı Memnu

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Çıkış Yok

21.45 – Canavar

NOW TV

08.30 – Çalar Saat

10.00 – Her Yerde Sen

12.00 – Şahane Hayatım

15.15 – Sen Çal Kapımı

16.45 – Karagül

19.00 – NOW Ana Haber

20.00 – Hadi Be Oğlum

SHOW TV

06.00 – Yeni Gelin

08.15 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 – Bahar

12.30 – Veliaht

15.00 – Kızılcık Şerbeti

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Tur Rehberi

22.30 – Müjdemi İsterim

STAR TV

07.00 – İstanbullu Gelin

09.30 – Ateşböceği

12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 – Aramızda Kalsın

16.30 – Erkenci Kuş

19.00 – Star Haber

20.00 – Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22.15 – Doğanın Kanunu

TRT 1

07.00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.15 – Hangimiz Sevmedik

10.40 – Kasaba Doktoru

13.15 – Seksenler

14.45 – Yürek Çıkmazı

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Türkiye – İsviçre

22.00 – Portekiz – İspanya

TV8