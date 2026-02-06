Bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
6 Şubat akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler için televizyon kanallarının prime time planları belli oldu. Akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ve programlar izleyici tercihini şekillendirirken, kanallar arasındaki rekabet dikkat çekiyor.
6 Şubat Cuma akşamı televizyon kanalları, iddialı yapımlarla izleyiciyi ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Farklı türlerdeki dizi ve programların aynı saatlerde ekrana gelmesiyle prime time kuşağında rekabet artarken, akşam planını yapmak isteyenler için yayın akışı merak konusu oluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
NOW
- Taşacak Bu Deniz – 20:00 / 00:15
- Yeraltı – 20:00 / 23:00
- Sahtekarlar – 23:00 / 01:45
- Yeraltı – 00:00 / 03:00
- Yeraltı – 03:00 / 05:45
- Veliaht – 02:45 / 04:45
- Karagül – 05:45 / 07:30
KANAL D
- Arka Sokaklar – 20:00 / 00:15
- Aramızda Kalsın – 01:00 / 03:00
- Poyraz Karayel – 03:00 / 05:00
- Üç Kız Kardeş – 05:00 / 07:00
SHOW TV
- Kızılcık Şerbeti – 20:00 / 00:15
- Kızılcık Şerbeti – 00:15 / 02:45
ATV
- Kuruluş Orhan – 23:20 / 02:20
- Kuruluş Orhan – 01:50 / 04:40
- Bir Gece Masalı – 04:40 / 06:00
- Aldatmak – 06:00 / 07:00
STAR TV
- Güller ve Günahlar – 00:15 / 03:00
- Ateşböceği – 03:00 / 05:00
- Erkenci Kuş – 05:00 / 07:00
TRT 1
- Kara Ağaç Destanı – 02:25 / 04:45
- Seksenler – 04:45 / 05:35