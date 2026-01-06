Bu akşam hangi diziler var? 6 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

6 Ocak Salı akşamı yaklaşırken, televizyon ekranlarında prime time rekabeti yeniden kızışıyor. Ulusal kanallar; sevilen diziler, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve özel içeriklerle izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam kuşağında hangi yapımlara yer vereceği merak konusu olurken, yayın akışına dair tüm detaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV – 6 OCAK 2026 SALI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Finale Doğru

20.30 Fenerbahçe – Samsunspor

22.50 Çakallarla Dans 4

KANAL D – 6 OCAK 2026 SALI

07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Gol Kralı

21.45 Gol Kralı

23.30 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

NOW TV (FOX) – 6 OCAK 2026 SALI

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

SHOW TV – 6 OCAK 2026 SALI

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Görümce

22.15 Atla Gel Şaban

STAR TV – 6 OCAK 2026 SALI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Bayi Toplantısı

22.30 Bayi Toplantısı

TRT 1 – 6 OCAK 2026 SALI

06.20 Kalk Gidelim

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 – 6 OCAK 2026 SALI