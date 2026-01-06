Haberler

6 Ocak 2026 Salı akşamı, televizyon ekranlarında prime time heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ulusal kanallar, iddialı dizilerden merak uyandıran yarışmalara, yerli ve yabancı sinema filmlerinden özel yapımlara kadar uzanan zengin içeriklerle izleyicilere alternatifli bir akşam sunmayı amaçlıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 6 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

6 Ocak Salı akşamı yaklaşırken, televizyon ekranlarında prime time rekabeti yeniden kızışıyor. Ulusal kanallar; sevilen diziler, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve özel içeriklerle izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam kuşağında hangi yapımlara yer vereceği merak konusu olurken, yayın akışına dair tüm detaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV – 6 OCAK 2026 SALI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 19.45 Finale Doğru
  • 20.30 Fenerbahçe – Samsunspor
  • 22.50 Çakallarla Dans 4

KANAL D – 6 OCAK 2026 SALI

  • 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 13.45 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Gol Kralı
  • 21.45 Gol Kralı
  • 23.30 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

NOW TV (FOX) – 6 OCAK 2026 SALI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Kıskanmak
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Kıskanmak

SHOW TV – 6 OCAK 2026 SALI

  • 07.00 Bahar
  • 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Görümce
  • 22.15 Atla Gel Şaban

STAR TV – 6 OCAK 2026 SALI

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Bayi Toplantısı
  • 22.30 Bayi Toplantısı

TRT 1 – 6 OCAK 2026 SALI

  • 06.20 Kalk Gidelim
  • 09.25 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.30 Kasaba Doktoru
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 – 6 OCAK 2026 SALI

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
