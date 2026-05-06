Bu akşam hangi diziler var? 6 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
6 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun ve dikkat çekici bir yayın akışı bekliyor. Sevilen diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel yapımlar peş peşe ekrana gelirken, “Bu akşam TV’de ne var?” sorusu yeniden en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Peki, bu akşam hangi diziler var? 6 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
6 Mayıs Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı ve dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel içerikler art arda ekrana gelirken, “Bu akşam hangi program hangi kanalda ve saat kaçta?” sorusu izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Farklı kanalların yayın akışları merakla takip edilirken, ekran başında yoğun bir izleyici trafiği bekleniyor. Detaylar haberin devamında…
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 19.45 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
SHOW TV
- 06.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Çirkin
- 22.45 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 06.40 Beni Böyle Sev
- 09.20 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 13.50 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Garfield 2
- 22.00 Bayern Münih - PSG
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026