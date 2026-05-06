Aziz Yıldırım başkan olursa çuval çuval para harcayacak
Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe için 200 milyon euroluk transfer bütçesi hazırladığı iddia edildi.
Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yıldırım’ın seçilmesi halinde dev bir bütçe ayıracağı öne sürüldü.
200 MİLYON EURO’LUK BÜTÇE
tv100’ün haberine göre Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda transfer çalışmaları için 200 milyon euroluk bütçe belirledi.
YILDIZ TRANSFERLER GÜNDEMDE
Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan iddiaya göre, Yıldırım yönetiminin dünya çapında yıldız isimleri kadroya katmayı hedeflediği belirtildi.
SEÇİM SÜRECİ HAREKETLENDİ
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ortaya atılan bu iddia, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.