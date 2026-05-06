Aziz Yıldırım başkan olursa çuval çuval para harcayacak

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yıldırım’ın seçilmesi halinde dev bir bütçe ayıracağı öne sürüldü.

200 MİLYON EURO’LUK BÜTÇE

tv100’ün haberine göre Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda transfer çalışmaları için 200 milyon euroluk bütçe belirledi.

YILDIZ TRANSFERLER GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan iddiaya göre, Yıldırım yönetiminin dünya çapında yıldız isimleri kadroya katmayı hedeflediği belirtildi.

SEÇİM SÜRECİ HAREKETLENDİ

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ortaya atılan bu iddia, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.