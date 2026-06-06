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Bu akşam hangi diziler var? 6 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 6 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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6 Haziran Cumartesi günü televizyon kanalları, izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Gün boyunca sevilen diziler, yarışma programları, magazin ve gündüz kuşağı yapımları ekranlarda yer alırken, akşam saatlerinde yayınlanacak programlar da merakla bekleniyor. Televizyon başındaki izleyiciler ise kanalların güncel yayın akışını araştırarak takip etmek istedikleri yapımların saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 6 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV...

Hafta sonu akşamını televizyon karşısında değerlendirmek isteyen izleyiciler için 6 Haziran Cumartesi gününün yayın programı netleşti. Gün boyu farklı içeriklerin ekrana geldiği kanallarda, akşam kuşağında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve filmler öne çıkıyor. İzleyicilerin merakla beklediği yapımların yer aldığı yayın akışına dair ayrıntılar haberimizin devamında...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 04.58 İstiklal Marşı
  • 05.00 Yedi Numara
  • 05.50 Balkan Ninnisi
  • 08.25 Kod Adı Kırlangıç
  • 10.00 Hayallerinin Peşinde
  • 11.40 Teşkilat
  • 14.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 Arka Sokaklar
  • 16:00 Daha 17
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:00 Yasak Aşk
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 İşte Hayat
  • 15:00 Japon İşi
  • 16:45 Cafer'in Çilesi
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11.15 Memet Özer ile Mutfakta
  • 12.00 Kamera Arkası
  • 12.45 Bay Yanlış
  • 15.30 Her Yerde Sen
  • 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • 20.00 Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Oynat Bakalım
  • 08:30 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 16:30 Survivor Panorama
  • 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 Sevdiğim Sensin
  • 14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
  • 15:30 Çok Güzel Hareketler 2
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07: 30 atv’de Hafta Sonu
  • 10: 00 Var Mısın Yok Musun
  • 12: 20 Kuruluş Orhan
  • 15: 20 A.B.İ.
  • 19: 00 atv Ana Haber
  • 20: 00 Var Mısın Yok Musun
  • 20: 45 Maça Doğru
  • 21: 30 ABD - Almanya
  • 23: 40 Milli Maça Doğru
  • 01: 00 Venezuela - Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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