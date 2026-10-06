Bu akşam hangi diziler var? 6 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hafta sonunun ardından televizyon ekranlarında yeni haftanın ikinci gününe özel dizi, yarışma, film ve programlar izleyicilerle buluşuyor. 6 Ekim 2026 Salı TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “6 Ekim Salı hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon kanallarının 6 Ekim 2026 Salı günü yayın akışları, hafta içinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 6 Ekim Salı TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 6 Ekim Salı TV yayın akışı...
6 EKİM 2026 SALI ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 — Kahvaltı Haberleri
- 10.00 — Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 — atv Gün Ortası
- 14.00 — Altı Üstü İstanbul
- 16.00 — Esra Erol'da
- 19.00 — atv Ana Haber
- 20.00 — A.B.İ
6 EKİM 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 — İkizler Memo - Can
- 09.00 — Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 — Yaprak Dökümü
- 13.45 — Gelinim Mutfakta
- 16.45 — Uzak Şehir
- 18.30 — Kanal D Ana Haber
- 20.00 — Haysiyet
6 EKİM 2026 SALI NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.15 — İlk Bakış
- 08.00 — Çalar Saat
- 10.45 — Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 — Halef
- 13.30 — En Hamarat Benim
- 16.30 — Anne Yarısı
- 17.30 — Kumbara
- 19.00 — Now Ana Haber
- 20.00 — Anne Yarısı
6 EKİM 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 — Siyah Kalp
- 09.00 — Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 — Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 — Bahar
- 18.25 — Show Ana Haber
- 20.00 — Üç Kağıtçı
- 21.45 — Sevdan Bir Ateş
6 EKİM 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 — Aramızda Kalsın
- 09.30 — Songül ile Uğur ile Sana Değer
- 13.45 — Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 — Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 — Star Haber
- 20.00 — Tuzlu Kahve
6 EKİM 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.30 — Kalk Gidelim
- 10.30 — Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 — Seksenler
- 14.10 — Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 — Lingo Türkiye
- 19.00 — Ana Haber
- 20.00 — Mehmed: Fetihler Sultanı
6 EKİM 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 — Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 — Oynat Bakalım
- 09.00 — Doktor Aksoy
- 11.30 — MasterChef Türkiye
- 16.00 — Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 — MasterChef Türkiye