Bu akşam hangi diziler var? 4 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
4 Ocak 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında rekabet üst seviyeye çıkıyor. Prime time kuşağında izleyicilerin ilgisini çekmesi beklenen dizi, yarışma ve sinema filmleriyle kanallar güçlü yapımlarını ekrana taşırken, yeni yılın ilk pazar akşamında her zevke hitap eden zengin bir yayın seçeneği sunuluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 4 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
4 Ocak Pazar akşamına sayılı saatler kala, televizyon kanallarının prime time kuşağında izleyiciyle buluşturacağı yapımlar merak konusu oldu. Dizi, yarışma ve özel programların öne çıktığı akşam yayın akışında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV ekranlarında hangi içeriklerin yer alacağı araştırılırken, prime time'a dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.
4 OCAK PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 – ATV 'de Hafta Sonu
- 10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11.20 – Dizi TV
- 12.10 – Görevimiz Tatil
- 14.15 – Sağ Salim 2
- 16.00 – Exodus: Tanrılar ve Krallar
- 19.00 – ATVAna Haber
- 20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
4 OCAK PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Yabancı Damat
- 08.30 – Konuştukça
- 09.45 – Magazin D Pazar
- 12.45 – Pazar Gezmesi
- 13.45 – Arda ile Omuz Omuza
- 14.45 – Çinliler Geliyor
- 16.30 – Gelin Halayı
- 18.30 – Kanal D Haber
- 20.00 – Beyaz'la Joker
- 22.15 – Beyaz'la Joker (Tekrar)
4 OCAK PAZAR NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 08.30 – Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13.00 – Kıskanmak
- 16.30 – Çifte Milyon
- 19.00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 – Cenazemize Hoş Geldiniz
- 22.30 – Sahtekarlar
4 OCAK PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kezban
- 10.00 – Pazar Sürprizi
- 13.00 – Çiçek Abbas
- 14.45 – Veliaht
- 18.25 – Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 – Yedi Bela Hüsnü
- 21.45 – Her Gönülde Bir Aslan Yatar
- 23.45 – Yedi Bela Hüsnü (Tekrar)
4 OCAK PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 09.00 – Hayat Bazen Tatlıdır
- 11.00 – Tülin Şahin ile Moda
- 12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.30 – Söz
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
- 21.30 – Hokkabaz
- 23.30 – Hokkabaz (Tekrar)
4 OCAK PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05.50 – Ege'nin Hamsisi
- 08.30 – Gönül Dağı
- 11.45 – Enine Boyuna
- 13.00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 13.55 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17.00 – Kod Adı Kırlangıç
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Teşkilat
4 OCAK PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Oynat Bakalım
- 08.45 – Gençlik Rüzgarı
- 10.00 – Gazete Magazin
- 16.30 – Survivor Panorama
- 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026