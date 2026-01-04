Bu akşam hangi diziler var? 4 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

4 Ocak Pazar akşamına sayılı saatler kala, televizyon kanallarının prime time kuşağında izleyiciyle buluşturacağı yapımlar merak konusu oldu. Dizi, yarışma ve özel programların öne çıktığı akşam yayın akışında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV ekranlarında hangi içeriklerin yer alacağı araştırılırken, prime time'a dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

4 OCAK PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07.30 – ATV 'de Hafta Sonu

10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 – Dizi TV

12.10 – Görevimiz Tatil

14.15 – Sağ Salim 2

16.00 – Exodus: Tanrılar ve Krallar

19.00 – ATVAna Haber

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

4 OCAK PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat

08.30 – Konuştukça

09.45 – Magazin D Pazar

D Pazar 12.45 – Pazar Gezmesi

13.45 – Arda ile Omuz Omuza

14.45 – Çinliler Geliyor

16.30 – Gelin Halayı

18.30 – Kanal D Haber

20.00 – Beyaz'la Joker

22.15 – Beyaz'la Joker (Tekrar)

4 OCAK PAZAR NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

08.30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 – Kıskanmak

16.30 – Çifte Milyon

19.00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20.00 – Cenazemize Hoş Geldiniz

22.30 – Sahtekarlar

4 OCAK PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kezban

10.00 – Pazar Sürprizi

13.00 – Çiçek Abbas

14.45 – Veliaht

18.25 – Hafta Sonu Ana Haber

20.00 – Yedi Bela Hüsnü

21.45 – Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23.45 – Yedi Bela Hüsnü (Tekrar)

4 OCAK PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Aramızda Kalsın

09.00 – Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 – Tülin Şahin ile Moda

12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 – Söz

19.00 – Star Haber

20.00 – Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21.30 – Hokkabaz

23.30 – Hokkabaz (Tekrar)

4 OCAK PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 – Ege'nin Hamsisi

08.30 – Gönül Dağı

11.45 – Enine Boyuna

13.00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

13.55 – Mehmed: Fetihler Sultanı

17.00 – Kod Adı Kırlangıç

19.00 – Ana Haber

20.00 – Teşkilat

4 OCAK PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI