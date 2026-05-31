Bu akşam hangi diziler var? 31 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi d diziler var?

31 Mayıs akşamında televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ulusal kanalların yayın akışında yer alan diziler, yarışmalar ve eğlence programları merak edilirken, birçok kişi "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Prime time kuşağında ekrana gelecek yapımların listesi, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında...

360 TV YAYIN AKIŞI

07.15 Ben Bilirim

08.30 Memleketim

10.15 Sert Adam

12.00 Banu Noyan'la En Moda

13.00 Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin

14.00 Seren'le Mutfakta Buluşalım

15.00 Sert Adam

17.00 Lezzet Peşinde

18.00 Aileler Yarışıyor

19.45 Ben Bilirim

21.00 Namus

23.00 Aileler Yarışıyor

24 TV YAYIN AKIŞI

07.40 An ve Zaman

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

10.00 Moderatör Hafta Sonu

12.00 Haber Bülteni

Bülteni 12.25 Okur Yazar

13.00 Hafta Sonu Gün Ortası

14.00 Haber Bülteni

14.15 8. Etap

15.00 Haber Bülteni

15.15 Bu Ülke

16.00 Haber Bülteni

16.10 Bu Ülke

17.00 Haber Bülteni

17.25 Kırmızı Halı

18.00 Akşam Haberleri

20.00 24 Portre

21.00 Haber Bülteni

21.15 Küresel Oyun

23.00 Haber Bülteni

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

10.00 Pazar Sürprizi (Canlı)

13.00 İnatçı

14.45 Petrol Kralları

16.45 İyi Aile Çocuğu

18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20.00 Kapıcılar Kralı

21.45 Atla Gel Şaban

23.30 İp Man: Son Dövüş

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.35 Yedi Numara

06.20 Balkan Ninnisi

09.10 Diriliş "Ertuğrul"

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Türk Mutfağı

14.35 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Canlı)

13.00 Sen Çal Kapımı

16.00 Yasak Elma

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Mutluyuz

22.30 Anamız Var

01.00 Kefaret

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat (Tekrar)

08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09.45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

12.45 Pazar Gezmesi (Yeni Bölüm)

13.45 Arda ile Omuz Omuza (Yeni Bölüm)

14.45 Amacı Olmayan Grup

16.30 Sonsuza Dek Nedime

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Daha 17

22.30 Daha 17

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin (Tekrar)

09.00 Benim Tatlı Yalanım (Tekrar)

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Çok Güzel Hareketler 2

19.00 Star Haber (Canlı)

20.00 Sev Kardeşim/ Yerli Film

22.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Kuruluş Orhan

13.50 Var Mısın Yok Musun?

16.30 Var Mısın Yok Musun?

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Kuruluş Orhan

TV8 YAYIN AKIŞI