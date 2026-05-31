Bu akşam hangi diziler var? 31 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi d diziler var?
31 Mayıs akşamında televizyon kanalları izleyicilere birbirinden farklı yapımlarla dolu bir yayın akışı sunuyor. Sevilen diziler, yarışma programları ve dikkat çeken eğlence içerikleri ekranlara gelirken, akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler günün programlarını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 31 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi d diziler var?
31 Mayıs akşamında televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ulusal kanalların yayın akışında yer alan diziler, yarışmalar ve eğlence programları merak edilirken, birçok kişi "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Prime time kuşağında ekrana gelecek yapımların listesi, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında...
360 TV YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ben Bilirim
- 08.30 Memleketim
- 10.15 Sert Adam
- 12.00 Banu Noyan'la En Moda
- 13.00 Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin
- 14.00 Seren'le Mutfakta Buluşalım
- 15.00 Sert Adam
- 17.00 Lezzet Peşinde
- 18.00 Aileler Yarışıyor
- 19.45 Ben Bilirim
- 21.00 Namus
- 23.00 Aileler Yarışıyor
24 TV YAYIN AKIŞI
- 07.40 An ve Zaman
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 10.00 Moderatör Hafta Sonu
- 12.00 Haber Bülteni
- 12.25 Okur Yazar
- 13.00 Hafta Sonu Gün Ortası
- 14.00 Haber Bülteni
- 14.15 8. Etap
- 15.00 Haber Bülteni
- 15.15 Bu Ülke
- 16.00 Haber Bülteni
- 16.10 Bu Ülke
- 17.00 Haber Bülteni
- 17.25 Kırmızı Halı
- 18.00 Akşam Haberleri
- 20.00 24 Portre
- 21.00 Haber Bülteni
- 21.15 Küresel Oyun
- 23.00 Haber Bülteni
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
- 10.00 Pazar Sürprizi (Canlı)
- 13.00 İnatçı
- 14.45 Petrol Kralları
- 16.45 İyi Aile Çocuğu
- 18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
- 20.00 Kapıcılar Kralı
- 21.45 Atla Gel Şaban
- 23.30 İp Man: Son Dövüş
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05.35 Yedi Numara
- 06.20 Balkan Ninnisi
- 09.10 Diriliş "Ertuğrul"
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Yurda Dönüş
- 14.00 Türk Mutfağı
- 14.35 Gönül Dağı
- 17.30 Kod Adı Kırlangıç
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Teşkilat
- 00.15 3'te 3
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
- 11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Canlı)
- 13.00 Sen Çal Kapımı
- 16.00 Yasak Elma
- 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20.00 Mutluyuz
- 22.30 Anamız Var
- 01.00 Kefaret
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Yabancı Damat (Tekrar)
- 08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
- 09.45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
- 12.45 Pazar Gezmesi (Yeni Bölüm)
- 13.45 Arda ile Omuz Omuza (Yeni Bölüm)
- 14.45 Amacı Olmayan Grup
- 16.30 Sonsuza Dek Nedime
- 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20.00 Daha 17
- 22.30 Daha 17
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin (Tekrar)
- 09.00 Benim Tatlı Yalanım (Tekrar)
- 11.00 Tülin Şahin ile Moda
- 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.30 Çok Güzel Hareketler 2
- 19.00 Star Haber (Canlı)
- 20.00 Sev Kardeşim/ Yerli Film
- 22.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 ATV'de Hafta Sonu
- 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11.20 Kuruluş Orhan
- 13.50 Var Mısın Yok Musun?
- 16.30 Var Mısın Yok Musun?
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00.20 Kuruluş Orhan
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
- 10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
- 16.30 Survivor Panorama (Canlı)
- 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)