Bu akşam hangi diziler var? 31 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı televizyon kanalları, izleyicileri ekrana bağlayacak dopdolu bir yayın akışıyla öne çıkıyor. Prime time saatlerinde ekrana gelecek diziler, eğlence programları ve sinema filmleri, yılın son akşamında her zevke uygun seçenekler sunuyor.
31 Aralık 2025 Çarşamba günü akşam saatleri yaklaşırken, televizyon kanallarının prime time kuşağı için hazırladığı yayınlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sevilen diziler, yarışma programları ve özel yapımlarla şekillenen akşam kuşağında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin ekrana getireceği içerikler merak konusu oldu. Akşam yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Kim Milyoner Olmak İster? – Yılbaşı Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Yabancı Damat
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Arka Sokaklar
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Şarkılar Bizi Söyler
- 23.15 – Milli Piyango Yılbaşı Özel
- 23.45 – Şarkılar Bizi Söyler
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Sahtekarlar
- 19.00 – Now Ana Haber
- 20.00 – Zootropolis: Hayvanlar Şehri
- 22.30 – Şevval Sam 30. Yıl Konseri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Bahar
- 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 – Söz
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – İbo Show – Yılbaşı Özel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.05 – Kalk Gidelim
- 09.10 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.05 – Kasaba Doktoru
- 17.20 – Pembe Panter
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 19.55 – İddiaların Aksine
- 21.45 – Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 – Tuzak
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – O Ses Türkiye – Yılbaşı Özel