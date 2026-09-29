Bu akşam hangi diziler var? 29 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Televizyon kanallarının 29 Eylül 2026 Salı günü yayın akışları, hafta içi ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 29 Eylül Salı TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 29 Eylül Salı TV yayın akışı...

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Güneşin Doğduğu Yer

16.00 - Esra Eron’da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - A.B.İ

KANAL D

07.00 - İkizler Memo - Can

09.00 - Neler Oluyor Hayatta?

11.00 - Haysiyet

13.45 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Üç Kız Kardeş

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Haysiyet

NOW TV

07.15 - İlk Bakış

08.00 - Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 - Ömür Usta

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Anne Yarısı

19.00 - Now Ana Haber

20.00 - Anne Yarısı

SHOW TV

06.00 - Siyah Kalp

09.00 - Muhtemel Aşk

12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 - Kızılcık Şerbeti

18.25 - Show Ana Haber

20.00 - Sevdan Bir Ateş

STAR TV

07.00 - Aramızda Kalsın

09.30 - Songül ile Uğur ile Sana Değer

13.45 - Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 - Star Haber

20.00 - Tuzlu Kahve

TRT 1

07.30 - Kalk Gidelim

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.10 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8