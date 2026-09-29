Bu akşam hangi diziler var? 29 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hafta ortasına yaklaşılırken televizyon ekranlarında izleyicileri farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 29 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “29 Eylül Salı hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon kanallarının 29 Eylül 2026 Salı günü yayın akışları, hafta içi ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 29 Eylül Salı TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 29 Eylül Salı TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Güneşin Doğduğu Yer
- 16.00 - Esra Eron’da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - A.B.İ
KANAL D
- 07.00 - İkizler Memo - Can
- 09.00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 - Haysiyet
- 13.45 - Gelinim Mutfakta
- 16.45 - Üç Kız Kardeş
- 18.30 - Kanal D Ana Haber
- 20.00 - Haysiyet
NOW TV
- 07.15 - İlk Bakış
- 08.00 - Çalar Saat
- 10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 - Ömür Usta
- 13.30 - En Hamarat Benim
- 16.30 - Anne Yarısı
- 19.00 - Now Ana Haber
- 20.00 - Anne Yarısı
SHOW TV
- 06.00 - Siyah Kalp
- 09.00 - Muhtemel Aşk
- 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 - Kızılcık Şerbeti
- 18.25 - Show Ana Haber
- 20.00 - Sevdan Bir Ateş
STAR TV
- 07.00 - Aramızda Kalsın
- 09.30 - Songül ile Uğur ile Sana Değer
- 13.45 - Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 - Star Haber
- 20.00 - Tuzlu Kahve
TRT 1
- 07.30 - Kalk Gidelim
- 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 - Seksenler
- 14.10 - Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 - Lingo Türkiye
- 19.00 - Ana Haber
- 20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
- 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 - Oynat Bakalım
- 09.00 - Doktor Aksoy
- 11.30 - MasterChef Türkiye
- 16.00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 - MasterChef Türkiye