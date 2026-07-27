Bu akşam hangi diziler var? 27 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 27 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "27 Temmuz Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
27 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 27 Temmuz 2026 Pazartesi güncel TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Kırgın Çiçekler
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 A.B.İ
- 16.30 Var Mısın Yok Musun
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Altı Üstü İstanbul
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.30 Yaprak Dökümü
- 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13.00 Magazin D Yaz
- 14.00 Uzak Şehir
- 16.30 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
NOW TV
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Kirli Sepeti
- 12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 15.00 Sen Çal Kapımı
- 16.30 Karagül
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Bekçiler Kralı
SHOW TV
- 06.00 Yeni Gelin
- 09.00 Aşk Laftan Anlamaz
- 12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 15.00 Kızılcık Şerbeti
- 18.25 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 İki Aile
- 09.30 Sevdiğim Sensin
- 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.00 Güzel Köylü
- 16.30 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle
- 22.00 Doğanın Kanunu
TRT 1
- 06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 07.05 Hangimiz Sevmedik
- 10.00 Kasaba Doktoru
- 12.25 Seksenler
- 14.35 Yürek Çıkmazı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Düğün Dernek
- 22.30 Hükümet Kadın
TV8
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 MasterChef Türkiye
- 09.45 Gazete Magazin
- 13.00 Doktor Aksoy
- 15.30 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye