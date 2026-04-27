27 Nisan akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Prime time kuşağında rekabetin yükseldiği saatlerde diziler, yarışma programları ve sinema filmleri art arda ekrana gelirken, “Bu akşam televizyonda ne var, hangi yapım saat kaçta başlayacak?” sorusu izleyicilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Cehennem Melekleri 4
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
NOW TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 Mukadderat
- 22.00 Kıskanmak
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Delikanlı
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrar
TRT 1
- 06.40 Beni Böyle Sev
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Cennetin Çocukları
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026