Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

27 Nisan Pazartesi akşamı Türkiye televizyon kanallarında yine dopdolu ve dikkat çekici bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Prime time kuşağında dizilerden yarışma programlarına, eğlence formatlarından sinema filmlerine kadar birçok yapım art arda ekranlara gelirken, “Hangi yapım hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu televizyonseverlerin gündeminde öne çıkıyor. Güncel yayın akışına dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Cehennem Melekleri 4

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Mukadderat

22.00 Kıskanmak

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Delikanlı

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrar

TRT 1

06.40 Beni Böyle Sev

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8