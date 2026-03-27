Bu akşam hangi diziler var? 27 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 27 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
27 Mart akşamı televizyon karşısında geçireceğiniz zaman dolu dolu olacak. Prime time’da ekranlarda popüler diziler, heyecan dolu yarışmalar, eğlenceli programlar ve sinema filmleri üst üste yayınlanacak. İzleyiciler ise hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta olacağını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 27 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

27 Mart Cuma akşamı televizyon karşısında geçireceğiniz saatler dopdolu geçecek. Prime time’da popüler diziler, sürükleyici yarışmalar, eğlenceli talk showlar ve sinema filmleri peş peşe yayınlanacak. İzleyiciler ise hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta ekrana geleceğini merakla araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 İkizler Projesi
  • 22.25 Teknede Dehşet

KANAL D

  • 07.00 İkizler Memo-Can
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar

FOX TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Doktor: Başka Hayatta
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Yer Altı
  • 23.00 Doktor: Başka Hayatta

SHOW TV

  • 06.30 Sandık Kokusu
  • 09.30 Siyah Kalp
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Haber
  • 20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

  • 07.00 Sefirin Kızı
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 06.20 Kalk Gidelim
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Ada Günlüğü
Sahra Arslan
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak

Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş hamle
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif
Bosna Hersek için Dünya Kupası umutları bitti derken Dzeko sahneye çıktı

Dünya Kupası umutları bitti derken o sahneye çıktı
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok

Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı

Yurdun camına çıktı, bir anda kendini boşluğa bıraktı