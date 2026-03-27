Bu akşam hangi diziler var? 27 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
27 Mart akşamı televizyon karşısında geçireceğiniz zaman dolu dolu olacak. Prime time’da ekranlarda popüler diziler, heyecan dolu yarışmalar, eğlenceli programlar ve sinema filmleri üst üste yayınlanacak. İzleyiciler ise hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta olacağını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 27 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 İkizler Projesi
- 22.25 Teknede Dehşet
KANAL D
- 07.00 İkizler Memo-Can
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Arka Sokaklar
FOX TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Doktor: Başka Hayatta
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yer Altı
- 23.00 Doktor: Başka Hayatta
SHOW TV
- 06.30 Sandık Kokusu
- 09.30 Siyah Kalp
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Haber
- 20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 06.20 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Ada Günlüğü