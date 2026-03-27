Bu akşam hangi diziler var? 27 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

27 Mart Cuma akşamı televizyon karşısında geçireceğiniz saatler dopdolu geçecek. Prime time’da popüler diziler, sürükleyici yarışmalar, eğlenceli talk showlar ve sinema filmleri peş peşe yayınlanacak. İzleyiciler ise hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta ekrana geleceğini merakla araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 İkizler Projesi

22.25 Teknede Dehşet

KANAL D

07.00 İkizler Memo-Can

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

FOX TV

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Doktor: Başka Hayatta

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yer Altı

23.00 Doktor: Başka Hayatta

SHOW TV

06.30 Sandık Kokusu

09.30 Siyah Kalp

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

06.20 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8