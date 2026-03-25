Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

25 Mart Çarşamba akşamı televizyon izleyicilerini yoğun ve keyifli bir yayın akışı bekliyor. Prime time’da diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri art arda ekrana gelecek. İzleyiciler ise hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Tüm detaylar haberin devamında…

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan

KANAL D

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

FOX TV (NOW TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yeraltı

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yeraltı

SHOW TV

06:30 Sandık Kokusu

09:30 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hazine

22:15 Hazine

TRT 1

06:10 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:15 Benim Adım Melek

17:15 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Emeklilik Planı

22:25 Hayat Işığım

TV8