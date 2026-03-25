Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

25 Mart Çarşamba akşamı televizyon izleyicilerini yoğun ve keyifli bir yayın akışı bekliyor. Prime time’da diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri art arda ekrana gelecek. İzleyiciler ise hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Tüm detaylar haberin devamında…
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07:00 İkizler Memo - Can
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Eşref Rüya
FOX TV (NOW TV)
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yeraltı
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Yeraltı
SHOW TV
- 06:30 Sandık Kokusu
- 09:30 Siyah Kalp
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07:00 Sefirin Kızı
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Hazine
- 22:15 Hazine
TRT 1
- 06:10 Kalk Gidelim
- 09:15 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:15 Benim Adım Melek
- 17:15 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Emeklilik Planı
- 22:25 Hayat Işığım
TV8
- 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026