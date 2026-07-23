Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 23 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 23 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Televizyon izleyicileri, 23 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "23 Temmuz Perşembe hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

23 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 23 Temmuz 2026 Perşembe güncel TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 A.B.İ
  • 16.30 Var Mısın Yok Musun
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Uzak Şehir
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Daha 17

NOW TV

  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.00 Kirli Sepeti
  • 12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 15.00 Sen Çal Kapımı
  • 16.30 Karagül
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.15 Kayhan

SHOW TV

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 09.00 Aşk Laftan Anlamaz
  • 12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV

  • 07.00 İki Aile
  • 09.30 Sevdiğim Sensin
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Güzel Köylü
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 07.05 Hangimiz Sevmedik
  • 10.00 Kasaba Doktoru
  • 13.25 Seksenler
  • 14.30 Yürek Çıkmazı
  • 17.30 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Asırlık Gece

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 MasterChef
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 Gazete Türkiye
  • 20.00 Gazete Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Şile soruşturmasında dikkat çeken yazışma: Ahbap'ın içini boşalttınız

Şile dosyasından çıkan mesaj olay oldu: Ahbap'ın içini boşalttınız
Çin'in gizemli savaş uçağı yeniden ortaya çıktı! Geri sayım başladı

Gizli yürütülen projede kritik aşama! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı

Zam yağmuru dinmiyor! Son 15 günde tam 7 kez fiyatlar arttı
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler

Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler