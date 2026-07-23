Bu akşam hangi diziler var? 23 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 23 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "23 Temmuz Perşembe hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
23 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 23 Temmuz 2026 Perşembe güncel TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Kırgın Çiçekler
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 A.B.İ
- 16.30 Var Mısın Yok Musun
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.30 Yaprak Dökümü
- 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13.00 Magazin D Yaz
- 14.00 Uzak Şehir
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Daha 17
NOW TV
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Kirli Sepeti
- 12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 15.00 Sen Çal Kapımı
- 16.30 Karagül
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.15 Kayhan
SHOW TV
- 06.00 Yeni Gelin
- 09.00 Aşk Laftan Anlamaz
- 12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 15.00 Kızılcık Şerbeti
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Muhtemel Aşk
STAR TV
- 07.00 İki Aile
- 09.30 Sevdiğim Sensin
- 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.00 Güzel Köylü
- 16.30 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 07.05 Hangimiz Sevmedik
- 10.00 Kasaba Doktoru
- 13.25 Seksenler
- 14.30 Yürek Çıkmazı
- 17.30 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Asırlık Gece
TV8
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 MasterChef
- 10.00 Gazete Magazin
- 14.00 Gazete Türkiye
- 20.00 Gazete Türkiye