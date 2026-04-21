Bu akşam hangi diziler var? 21 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

21 Nisan Salı akşamı Türkiye televizyon kanallarında izleyicileri hareketli ve dikkat çekici bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, eğlence içerikleri ve sinema filmleri ekranlara gelirken, “Hangi yapım hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 Konyaspor-Fenerbahçe

22.40 A.B.İ

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.15 Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV)

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.45 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

06.35 Beni Böyle Sev

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.05 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8