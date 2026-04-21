Bu akşam hangi diziler var? 21 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

21 Nisan akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun ve dikkat çekici bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında rekabetin arttığı saatlerde diziler, yarışma programları ve sinema filmleri peş peşe ekrana gelirken, “Bu akşam hangi yapım var, saat kaçta başlayacak?” sorusu izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 21 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

21 Nisan Salı akşamı Türkiye televizyon kanallarında izleyicileri hareketli ve dikkat çekici bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, eğlence içerikleri ve sinema filmleri ekranlara gelirken, “Hangi yapım hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 19.45 Kupa Günlüğü
  • 20.30 Konyaspor-Fenerbahçe
  • 22.40 A.B.İ

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Beyaz’la Joker
  • 23.15 Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV)

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Kıskanmak
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Kıskanmak

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Delikanlı
  • 22.45 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 06.35 Beni Böyle Sev
  • 09.25 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.05 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
