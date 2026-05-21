Bu akşam hangi diziler var? 21 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi d diziler var?

21 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranları, izleyicilere yine farklı türlerde içeriklerin yer aldığı zengin bir yayın akışı sunuyor. Prime time kuşağında sevilen diziler, eğlence programları, film gösterimleri ve özel yapımlar farklı kanallarda izleyiciyle buluşurken, güncel yayın planları ekran başında vakit geçirmek isteyenler için geniş bir seçenek oluşturuyor. Kanal kanal değişen içerik akışı ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
- 23.15 Eşref Rüya
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 İntikam
- 22.15 Salak ile Avanak Geri Dönüyor
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sevdiğim Sensin
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.35 Beni Böyle Sev
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Ambulans
- 22.45 Kadın Önde Yürür
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026