Bu akşam hangi diziler var? 19 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

19 Mart Perşembe akşamı televizyon yayınları izleyicilerin ilgisini en üst seviyeye çıkaracak. Prime time saatlerinde diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri ardı ardına ekrana gelirken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı şimdiden merak konusu oldu. Gelişmeler haberin devamında…

ATV

06:20 Aile Saadeti

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Bayram Hikayesi

22:15 Bir Bayram Hikayesi

FOX TV (NOW TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19:00 Now Ana Haber

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Düğün Dernek

22:15 Lohusa

STAR TV

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

06:45 Kalk Gidelim

08:45 Adını Sen Koy

10:00 Kur'an'ın Mesajı

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:20 Dengi Dengine

15:35 Kur'an'ın Mesajı

16:05 Vefa Sultan

17:45 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:00 Rayo Vallecano - Samsunspor

TV8

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026