Bu akşam hangi diziler var? 18 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
18 Şubat akşamında televizyon ekranlarında rekabet yeniden kızışıyor. Prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar, izleyicilerin radarına girerken hangi dizi ve programların öne çıkacağı merak konusu oldu. Kanalların iddialı projeleri bu akşam da ekran başındaki yarışa damga vurmaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 18 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
18 Şubat Perşembe akşamı ekran başındaki izleyicileri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Ulusal kanallar; iddialı diziler, dikkat çeken yarışmalar ve özel programlarla prime time kuşağında kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. Bu akşam hangi yapımların zirveye oynayacağı ve izleyicinin tercihini hangi projeden yana kullanacağı ise şimdiden merak konusu. Tüm ayrıntılar haberin devamında…
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
- 23.45 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Tur Rehberi
- 22.15 En Büyük Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.35 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.35 Vefa Sultan
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Vefa Sultan
- 22.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026