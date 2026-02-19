Bu akşam hangi diziler var? 18 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

18 Şubat Perşembe akşamı ekran başındaki izleyicileri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Ulusal kanallar; iddialı diziler, dikkat çeken yarışmalar ve özel programlarla prime time kuşağında kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. Bu akşam hangi yapımların zirveye oynayacağı ve izleyicinin tercihini hangi projeden yana kullanacağı ise şimdiden merak konusu. Tüm ayrıntılar haberin devamında…

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

23.45 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tur Rehberi

22.15 En Büyük Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.35 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Vefa Sultan

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Vefa Sultan

22.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

TV8 YAYIN AKIŞI