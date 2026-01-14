Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 14 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Bu akşam televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler için 14 Ocak yayın akışı merak konusu oldu. Ulusal kanalların akşam kuşağında ekrana getireceği dizi ve programlar araştırılırken, "Bu akşam hangi kanalda hangi dizi var?" sorusu yanıt arıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 14 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler için 14 Ocak televizyon yayın akışı yakından takip ediliyor. Farklı türlerde dizi ve programların yer aldığı akşam kuşağında, ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D ekranlarında nelerin yayınlanacağı merak ediliyor. "Bu akşam hangi kanalda hangi yapım var?" sorusunun yanıtı, izleyicilerin planlarını şekillendirirken detaylar haberin devamında…

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA – ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA – KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA – NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Sahtekarlar
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Erdal ile Ece
  • 22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA – SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Bahar
  • 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Lohusa
  • 22.30 Çılgın Joe

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA – STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sahipsizler

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA – TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.40 Kalk Gidelim
  • 09.25 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.35 Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3
  • 22.00 Sinema

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA – TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
