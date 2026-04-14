Bu akşam hangi diziler var? 14 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
14 Nisan akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı içeriklerin yer aldığı yoğun bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, eğlence şovları ve sinema filmleri art arda ekrana gelirken, hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından şimdiden merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 14 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
14 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun ve keyifli bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında sevilen diziler, heyecanlı yarışma programları, eğlenceli talk showlar ve sinema filmleri art arda ekrana gelirken, hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Televizyonseverler, akşam saatlerine damga vuracak içerikleri merakla araştırmaya devam ediyor. Detaylar haberin devamında…
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 A.B.İ
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Beyaz’la Joker
- 23.15 Titanik
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Delikanlı
- 22.45 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 06.45 Beni Böyle Sev
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026