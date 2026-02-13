Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 13 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 13 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
13 Şubat akşamı televizyon ekranlarında prime time heyecanı doruğa çıkıyor. Kanalların iddialı dizileri ve dikkat çeken programları, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi yapımların ekrana geleceği ise televizyonseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 13 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

13 Şubat Cuma akşamı televizyon ekranlarında prime time heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ulusal kanallar, diziler, yarışmalar ve özel programlarla iddialı yayın akışlarını izleyiciye sunarken rekabet kızışıyor. Bu akşam hangi yapımların öne çıkacağı ve saatlerinin ne olduğu ise televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Tüm detaylar haberimizin devamında.

ATV

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Aynı Yağmur Altında
  • 23:20 Çakallarla Dans 2

KANAL D

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar

Bu akşam hangi diziler var? 13 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?


NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Yeraltı
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Yeraltı
  • 23:00 Sahtekarlar

SHOW TV

  • 07:00 Bahar
  • 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

  • 07:00 Sefirin Kızı
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 06:35 Kalk Gidelim
  • 09:20 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:30 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Taşacak Bu Deniz

TV8

  • 06:00 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 O Ses Türkiye
