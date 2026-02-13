Bu akşam hangi diziler var? 13 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

13 Şubat Cuma akşamı televizyon ekranlarında prime time heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ulusal kanallar, diziler, yarışmalar ve özel programlarla iddialı yayın akışlarını izleyiciye sunarken rekabet kızışıyor. Bu akşam hangi yapımların öne çıkacağı ve saatlerinin ne olduğu ise televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Tüm detaylar haberimizin devamında.

ATV

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aynı Yağmur Altında

23:20 Çakallarla Dans 2

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar





NOW TV (FOX TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yeraltı

19:00 Now Ana Haber

20:00 Yeraltı

23:00 Sahtekarlar

SHOW TV

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

06:35 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Taşacak Bu Deniz

TV8