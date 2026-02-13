Bu akşam hangi diziler var? 13 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Aynı Yağmur Altında
- 23:20 Çakallarla Dans 2
KANAL D
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yeraltı
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Yeraltı
- 23:00 Sahtekarlar
SHOW TV
- 07:00 Bahar
- 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV
- 07:00 Sefirin Kızı
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 06:35 Kalk Gidelim
- 09:20 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Kara Ağaç Destanı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Taşacak Bu Deniz
TV8
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 O Ses Türkiye