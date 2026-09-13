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Bu akşam hangi diziler var? 13 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 13 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Hafta sonunun son gününde televizyon ekranlarında izleyicileri dizi, yarışma, film ve çeşitli programlar bekliyor. 13 Eylül 2026 Pazar günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de yayınlanacak yapımlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağındaki programlar araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "13 Eylül Pazar hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?" soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Televizyon kanallarının 13 Eylül 2026 Pazar günü yayın akışları, ekran karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca yayınlayacağı programları takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 13 Eylül Pazar yayın akışında akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İşte 13 Eylül Pazar TV yayın akışı...

ATV

  • 07.30 - atv’de Hafta Sonu
  • 10.00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
  • 11.20 - Dizi TV
  • 12.10 - Altı Üstü İstanbul
  • 16.00 - Aşk ve Taht
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - A.B.İ

KANAL D

  • 07.00 - İkizler Memo
  • 08.30 - Konuştukça
  • 09.45 - Haysiyet
  • 12.45 - Pazar Gezmesi
  • 13.45 - Güller ve Günahlar
  • 16.15 - Haysiyet
  • 18.30 - Kanal D Haber
  • 20.00 - Daha 17

NOW TV

  • 08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11.15 - Şevkat Yerimdar
  • 13.00 - Ben Leman
  • 16.30 - Karagül
  • 19.00 - NOW Ana Haber
  • 20.00 - Mukadderat
  • 22.15 - Sekizinci Aile

SHOW TV

  • 06.45 - Sevdan Bir Ateş
  • 10.00 - Pazar Sürprizi
  • 13.00 - Sevdan Bir Ateş
  • 16.00 - Züğürt Ağa
  • 18.25 - Ana Haber
  • 20.00 - Sevdan Bir Ateş
  • 23.00 - En Büyük Şaban

STAR TV

  • 07.00 - Benim Tatlı Yalanım
  • 09.00 - Tuzlu Kahve
  • 12.00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14.15 - Güzel Köylü
  • 16.00 - Sevdiğim Sensin
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Çirkin
  • 23.15 - Tuzlu Kahve

TRT 1

  • 05.05 - Kalk Gidelim
  • 08.10 - Evlilik Güzeldir
  • 11.45 - Enine Boyuna
  • 13.00 - Kod Adı Kırlangıç
  • 15.30 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Evlilik Güzeldir

TV8

  • 08.00 - Oynat Bakalım
  • 08.30 - Gençlik Rüzgarı
  • 10.00 - Gazete Magazin
  • 15.30 - Şanslı Pasaport
  • 17.00 - MasterChef Türkiye
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
2000

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