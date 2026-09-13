Bu akşam hangi diziler var? 13 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 13 Eylül 2026 Pazar günü yayın akışları, ekran karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca yayınlayacağı programları takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 13 Eylül Pazar yayın akışında akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İşte 13 Eylül Pazar TV yayın akışı...

ATV

07.30 - atv’de Hafta Sonu

10.00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 - Dizi TV

12.10 - Altı Üstü İstanbul

16.00 - Aşk ve Taht

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - A.B.İ

KANAL D

07.00 - İkizler Memo

08.30 - Konuştukça

09.45 - Haysiyet

12.45 - Pazar Gezmesi

13.45 - Güller ve Günahlar

16.15 - Haysiyet

18.30 - Kanal D Haber

20.00 - Daha 17

NOW TV

08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 - Şevkat Yerimdar

13.00 - Ben Leman

16.30 - Karagül

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Mukadderat

22.15 - Sekizinci Aile

SHOW TV

06.45 - Sevdan Bir Ateş

10.00 - Pazar Sürprizi

13.00 - Sevdan Bir Ateş

16.00 - Züğürt Ağa

18.25 - Ana Haber

20.00 - Sevdan Bir Ateş

23.00 - En Büyük Şaban

STAR TV

07.00 - Benim Tatlı Yalanım

09.00 - Tuzlu Kahve

12.00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 - Güzel Köylü

16.00 - Sevdiğim Sensin

19.00 - Star Haber

20.00 - Çirkin

23.15 - Tuzlu Kahve

TRT 1

05.05 - Kalk Gidelim

08.10 - Evlilik Güzeldir

11.45 - Enine Boyuna

13.00 - Kod Adı Kırlangıç

15.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Evlilik Güzeldir

TV8