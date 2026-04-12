Bu akşam hangi diziler var? 12 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

12 Nisan Pazar akşamı ekran başındaki izleyicileri, dopdolu ve keyifli bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında sevilen diziler, yüksek tempolu yarışma programları, eğlenceli talk showlar ve dikkat çeken sinema filmleri arka arkaya izleyiciyle buluşuyor. Hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta ekrana geleceği ise televizyonseverler tarafından merakla takip ediliyor. Ayrıntılar haberin devamında…

ATV

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Robot Köpek

14.10 A.B.İ

17.00 Servet Operasyonu

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 The Traitors Türkiye

NOW TV (FOX TV)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Doktor: Başka Hayatta

16.00 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20.00 Doktor: Başka Hayatta

SHOW TV

08.00 Delikanlı

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Delikanlı

16.15 Kızılcık Şerbeti

18.25 Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.45 Tarkan Rıfkı

STAR TV

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Çirkin

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Çirkin

TRT 1

06.35 Beni Böyle Sev

08.55 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8