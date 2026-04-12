12 Nisan akşamı televizyon ekranları, izleyicilere farklı içeriklerin yer aldığı zengin bir yayın akışı sunmaya hazırlanıyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, eğlence şovları ve sinema filmleri peş peşe ekrana gelirken, hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? 12 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 07.30 atv’de Hafta Sonu
- 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
- 11.20 Dizi TV
- 12.10 Robot Köpek
- 14.10 A.B.İ
- 17.00 Servet Operasyonu
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
- 07:00 Küçük Ağa
- 08.30 Konuştukça
- 09.45 Magazin D Pazar
- 12.45 Pazar Gezmesi
- 13.45 Arda ile Omuz Omuza
- 14.45 Uzak Şehir
- 18.30 Kanal D Haber
- 20.00 Güller ve Günahlar
- 23.15 The Traitors Türkiye
NOW TV (FOX TV)
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13.00 Doktor: Başka Hayatta
- 16.00 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Doktor: Başka Hayatta
SHOW TV
- 08.00 Delikanlı
- 10.00 Pazar Sürprizi
- 13.00 Delikanlı
- 16.15 Kızılcık Şerbeti
- 18.25 Ana Haber
- 20.00 Delikanlı
- 22.45 Tarkan Rıfkı
STAR TV
- 07:00 Sefirin Kızı
- 09.00 Çirkin
- 11.00 Tülin Şahin İle Moda
- 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.30 Sevdiğim Sensin
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Çirkin
TRT 1
- 06.35 Beni Böyle Sev
- 08.55 Diriliş Ertuğrul
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Yurda Dönüş
- 14.00 Cennetin Çocukları
- 17.30 Kod Adı Kırlangıç
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Teşkilat
TV8
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.30 Gençlik Rüzgarı
- 10.00 Gazete Magazin
- 16.30 Survivor Panorama
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026