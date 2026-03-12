Bu akşam hangi diziler var? 12 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
12 Mart akşamı televizyonlarda zengin bir yayın takvimi izleyicileri karşılıyor. Popüler dizilerden yarışma programlarına, eğlence şovlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik farklı kanallarda izlenebilir. İzleyiciler özellikle hangi programın hangi saatte ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 12 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
12 Mart Perşembe akşamı televizyon ekranlarında heyecan dolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışmalar ve eğlence programları art arda ekrana gelirken, izleyiciler hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak ediyor. Akşamın dikkat çeken programları ve güncel yayın akışı detayları haberin devamında yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
- 19.35 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 İkizler Memo-Can
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.00 Bir Ramazan Akşamı
- 19.00 Kanal D Ana Haber
- 20.00 İnci Taneleri
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.20 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sevdiğim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.50 Kalk Gidelim
- 08.45 Adını Sen Koy
- 10.00 Kur'an'ın Mesajı
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.20 Seksenler
- 14.15 Vefa Sultan
- 15.30 Kur'an'ın Mesajı
- 16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.45 Ramazan Sevinci
- 19.25 Ana Haber
- 20.00 Maç Önü
- 20.45 Samsunspor – Rayo Vallecano
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.30 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026