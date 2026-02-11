Bu akşam hangi diziler var? 11 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında heyecan doruğa çıkıyor. Ulusal kanallar, dizilerden yarışmalara, özel programlardan eğlenceli yapımlara uzanan geniş içerik yelpazesiyle prime time rekabetine hazırlanıyor. Akşam kuşağında hangi yapımların öne çıkacağı ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında…

ATV YAYIN AKIŞI;

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI;

07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI;

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

23.45 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI;

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI;

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI;

06.35 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Uçuş Planı

22.00 Whiplash

TV8 YAYIN AKIŞI;