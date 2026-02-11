Bu akşam hangi diziler var? 11 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
11 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında heyecan doruğa çıkıyor. Ulusal kanallar, dizilerden yarışmalara, özel programlardan eğlenceli yapımlara uzanan geniş içerik yelpazesiyle prime time rekabetine hazırlanıyor. Akşam kuşağında hangi yapımların öne çıkacağı ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında…
ATV YAYIN AKIŞI;
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI;
- 07:00 Küçük Ağa
- 09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI;
- 07.30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
- 23.45 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI;
- 07.00 Bahar
- 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI;
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI;
- 06.35 Kalk Gidelim
- 09.20 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.25 Kara Ağaç Destanı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Uçuş Planı
- 22.00 Whiplash
TV8 YAYIN AKIŞI;
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026