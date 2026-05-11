Bu akşam hangi diziler var? 11 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel içerikler peş peşe ekrana gelirken, “Bu akşam hangi program, hangi kanalda ve saat kaçta?” sorusu izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kanalların güncel yayın akışına yönelik yoğun ilgi sürerken, ekran başında hareketli bir akşam bekleniyor. Detaylar ise merakla takip ediliyor.

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit

22.30 A.B.İ

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 İllegal Hayatlar: Meclis

22.30 Kıskanmak

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Delikanlı

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1

06.40 Beni Böyle Sev

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8