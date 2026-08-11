Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 11 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 11 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Televizyon izleyicileri, 11 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "11 Ağustos Salı hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında araştırılıyor.

11 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri izleyiciler tarafından takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek günün programlarını ve favori yapımlarının yayın saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 11 Ağustos 2026 Salı güncel TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Altı Üstü İstanbul
  • 16.30 Var Mısın Yok Musun
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Daha 17

NOW TV

  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.00 Kirli Sepeti
  • 12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 15.00 Sen Çal Kapımı
  • 16.30 Karagül
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası

SHOW TV

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 09.00 Aşk Laftan Anlamaz
  • 12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Sağ Salim
  • 22.15 Yok Artık

STAR TV

  • 07.00 İki Aile
  • 09.30 Çirkin
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Güzel Köylü
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Tolgshow Yıldızlar

TRT 1

  • 06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.00 Kalk Gidelim
  • 10.05 Kendi Düşen Ağlamaz
  • 13.30 Seksenler
  • 14.00 Alpaslan: Büyük Selçuklu
  • 17.30 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Ördeklerin Göçü
  • 21.45 Önemsiz Biri

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 11.00 Gazete Magazin
  • 13.00 Doktor Aksoy
  • 15.30 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım