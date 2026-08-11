Bu akşam hangi diziler var? 11 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 11 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "11 Ağustos Salı hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında araştırılıyor.
11 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri izleyiciler tarafından takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek günün programlarını ve favori yapımlarının yayın saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 11 Ağustos 2026 Salı güncel TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Kırgın Çiçekler
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Altı Üstü İstanbul
- 16.30 Var Mısın Yok Musun
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.30 Yaprak Dökümü
- 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13.00 Magazin D Yaz
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Daha 17
NOW TV
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Kirli Sepeti
- 12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 15.00 Sen Çal Kapımı
- 16.30 Karagül
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası
SHOW TV
- 06.00 Yeni Gelin
- 09.00 Aşk Laftan Anlamaz
- 12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.25 Show Ana Haber
- 20.00 Sağ Salim
- 22.15 Yok Artık
STAR TV
- 07.00 İki Aile
- 09.30 Çirkin
- 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.00 Güzel Köylü
- 16.30 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Tolgshow Yıldızlar
TRT 1
- 06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 07.00 Kalk Gidelim
- 10.05 Kendi Düşen Ağlamaz
- 13.30 Seksenler
- 14.00 Alpaslan: Büyük Selçuklu
- 17.30 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Ördeklerin Göçü
- 21.45 Önemsiz Biri
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 11.00 Gazete Magazin
- 13.00 Doktor Aksoy
- 15.30 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye