Bu akşam hangi diziler var? 10 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 10 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
10 Şubat akşamı prime time kuşağında ekranlar adeta şenlenecek. Kanalların öne çıkardığı iddialı yapımlar, izleyiciler tarafından en çok merak edilen başlıklar arasına girdi. Peki, bu akşam hangi diziler var? 10 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

10 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında prime time rekabeti hız kazanıyor. Ulusal kanallar, izleyiciyi ekran başına toplamayı amaçlayan dizilerden yarışma programlarına, özel yapımlardan eğlenceli içeriklere uzanan dolu dolu bir yayın kuşağıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Akşam saatlerinde hangi yapımların öne çıkacağı ise televizyon keyfini planlayan izleyiciler tarafından merak ediliyor. Detaylar haberin devamında…

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 A.B.İ

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar
  • 23.15 Güller ve Günahlar

NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Kıskanmak
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Kıskanmak

SHOW TV

  • 07.00 Bahar
  • 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Veliaht
  • 23.15 Kapıcılar Kralı

STAR TV

  • 07.00 Sefirin Kızı
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Banker Bilo
  • 21.45 Boneyard
  • 23.45 Boneyard

TRT 1

  • 06.20 Kalk Gidelim
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.55 Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
