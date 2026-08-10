Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 10 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 10 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Televizyon izleyicileri, 10 Ağustos 2026 Pazartesi TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "10 Ağustos Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

10 Ağustos 2026 Pazartesi TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Altı Üstü İstanbul
  • 16.30 Var Mısın Yok Musun
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Altı Üstü İstanbul

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Karanlık Sular
  • 21.45 Dünya Operasyonu

NOW TV

  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.00 Kirli Sepeti
  • 12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 15.15 Sen Çal Kapımı
  • 17.00 Karagül
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Artık Oluversin Gari
  • 23.30 Anamız Var

SHOW TV

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 09.00 Aşk Laftan Anlamaz
  • 12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 İki Aile
  • 09.30 Çirkin
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Güzel Köylü
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Salako
  • 22.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

  • 06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.00 Kalk Gidelim
  • 10.15 Kendi Düşen Ağlamaz
  • 13.30 Seksenler
  • 14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Bana Masal Anlatma

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 11.00 Gazete Magazin
  • 13.00 Doktor Aksoy
  • 15.30 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Diyarbakır'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da dehşet! Boş arazide kadın cesedi bulundu
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı