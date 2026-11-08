Brian Fariñas kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın Atlético karşısındaki sağ beki

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Barcelona'da 4 numaralı formayı yıllarca Ivan Rakitic giydi, son olarak da Ronald Araujo. Bu sezon o forma, adını birkaç hafta öncesine kadar kulüp dışında pek az kişinin bildiği Brian Fariñas'ta.

20 yaşındaki oyuncu, 8 Kasım 2026 akşamı Metropolitano'da oynanan Atlético Madrid maçında da Barcelona'nın ilk 11'indeydi.

BRIAN FARİÑAS ATLÉTICO MADRID MAÇINDA OYNADI MI?

Brian Fariñas, Atlético Madrid deplasmanında Barcelona'nın ilk 11'inde sağ bekte başladı. Hansi Flick, sakatlığı geçen Eric Garcia kadroya dönmesine rağmen genç oyuncuyu üst üste üçüncü maçta bu mevkide oynattı.

Seri 31 Ekim'de başladı. Fariñas, La Liga'nın 11. haftasında Barcelona'nın Alavés'i 6-1 yendiği maçta A takımla ilk resmi maçına çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Birkaç gün sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçında da aynı görevi üstlendi.

BRIAN FARİÑAS KİMDİR?

Brian Fariñas, tam adıyla Brian Fariñas Pérez, Barcelona altyapısı La Masia'dan yetişen İspanyol futbolcu. Kulüp, hazırlık döneminde Flick'in dikkatini çeken oyuncuyu 1 Eylül 2026'da resmen A takım kadrosuna kaydetti ve ona Araujo'dan boşalan 4 numaralı formayı verdi.

U19 takımındaki son yılında lig, kupa ve UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan kadronun önemli isimlerindendi.

BRIAN FARİÑAS KAÇ YAŞINDA?

Brian Fariñas 20 yaşında. 9 Şubat 2006'da doğdu.

BRIAN FARİÑAS NERELİ?

Brian Fariñas İspanyol, Valensiya Özerk Bölgesi'ne bağlı Castellón'un Benicarló kasabasında doğdu. Futbola 4-5 yaşlarında yerel kulüp Benicarló Base Futbol'da başladı. Babası Toni Fariñas tır şoförü; oğlunun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını izleyebilmek için çalışma saatlerini değiştirdi.

BRIAN FARİÑAS HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Brian Fariñas aslında orta saha oyuncusu. Barcelona'nın son üç maçında oynadığı sağ bek, onun alışık olduğu bir mevki değil; savunmadaki eksikler yüzünden Flick onu oraya çekti.

Yine de bu rol ona tamamen yabancı sayılmaz. Barcelona Atlètic'te Juliano Belletti döneminde ve bu yazki hazırlık maçlarında, İngiltere'de oynanan Birmingham City maçı dahil, bek olarak forma giymişti. Alavés maçının ardından "Hoca beni nereye koyarsa orada oynarım" dedi.

BRIAN FARİÑAS BARCELONA'YA NE ZAMAN GELDİ?

Brian Fariñas, 2018'de 12 yaşındayken Villarreal'den Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona, Villarreal'e bonservis ödedi ve genç oyuncu La Masia'ya yerleşti.

Barcelona'nın ikinci takımı Barcelona Atlètic'teki ilk maçına 16 Mart 2024'te çıktı; takımı o gün Teruel deplasmanından 4-2 galip döndü. 2025-26 sezonunda ise ikinci takımda 35 maçta 5 gol attı, 6 asist yaptı.