Brezilya milli takımı aday kadrosunda kimler var TAM LİSTE?

Dünya futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olan Brezilya Millî Futbol Takımı, yeni dönem için aday kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede hem deneyimli yıldızlar hem de yükselen genç oyuncular yer aldı. Futbolseverler ise "Brezilya milli takımı aday kadrosunda kimler var, tam liste nedir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte teknik ekibin belirlediği Brezilya Milli Takımı aday kadrosu ve kadroya çağrılan tüm oyuncuların listesi.

GALATASARAY'IN YILDIZI GABRIEL SARA BREZİLYA KADROSUNDA

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Brezilya A Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçları için açıklanan aday kadroya davet edildi. 26 yaşındaki Sara, milli takım kadrosuna ilk kez çağrılırken, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE'NİN KALİCİSİ EDERSON DA KADRODA

Brezilya'nın kalecileri arasında Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Ederson da yer aldı. Deneyimli kaleci, milli takımda yeniden görev alırken, Galatasaraylı Sara gibi kadroda önemli isimlerle birlikte sahaya çıkacak.

BREZİLYA ADAY KADROSU TAM LİSTE

GABRIEL SARA'NIN MİLLİ TAKIM HEYECANI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Sara, milli takımda da aynı ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar, yıldız oyuncunun Brezilya formasındaki ilk adımlarını büyük bir merakla bekliyor.

İşte kadro:

KALERCİLER : Alisson / Bento / Ederson

DEFANS OYUNCULARI : Alex Sandro / Bremer / Danilo / Douglas Santos / Gabriel Magalhães / Ibanez / Léo Pereira / Marquinhos / Wesley

ORTA SAHA OYUNCULARI: Andrey Santos / Casemiro / Danilo / Fabinho / Gabriel Sara

FORVETLER : Endrick / Gabriel Martinelli / Igor Thiago / Luiz Henrique / Matheus Cunha / João Pedro / Raphinha / Rayan / Vinícius Jr.