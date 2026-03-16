Haberler

Brezilya milli takımı aday kadrosunda kimler var TAM LİSTE?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya Millî Futbol Takımı için açıklanan yeni aday kadro futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik heyetin belirlediği isimler arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız oyuncular da yer alırken, genç yeteneklerin kadroya dahil edilmesi dikkat çekti. "Brezilya milli takımı aday kadrosunda kimler var?" sorusu ise taraftarlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte Brezilya Milli Takımı'nın açıklanan tam aday kadrosu ve tüm detaylar.

Dünya futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olan Brezilya Millî Futbol Takımı, yeni dönem için aday kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede hem deneyimli yıldızlar hem de yükselen genç oyuncular yer aldı. Futbolseverler ise "Brezilya milli takımı aday kadrosunda kimler var, tam liste nedir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte teknik ekibin belirlediği Brezilya Milli Takımı aday kadrosu ve kadroya çağrılan tüm oyuncuların listesi.

GALATASARAY'IN YILDIZI GABRIEL SARA BREZİLYA KADROSUNDA

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Brezilya A Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçları için açıklanan aday kadroya davet edildi. 26 yaşındaki Sara, milli takım kadrosuna ilk kez çağrılırken, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE'NİN KALİCİSİ EDERSON DA KADRODA

Brezilya'nın kalecileri arasında Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Ederson da yer aldı. Deneyimli kaleci, milli takımda yeniden görev alırken, Galatasaraylı Sara gibi kadroda önemli isimlerle birlikte sahaya çıkacak.

BREZİLYA ADAY KADROSU TAM LİSTE

Açıklanan kadroda Alisson, Bento, Ederson, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara, Vinicius Jr., Raphinha, Martinelli, Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago ve Rayan yer alıyor.

GABRIEL SARA'NIN MİLLİ TAKIM HEYECANI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Sara, milli takımda da aynı ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar, yıldız oyuncunun Brezilya formasındaki ilk adımlarını büyük bir merakla bekliyor.

Brezilya milli takımı aday kadrosunda kimler var TAM LİSTE?

İşte kadro:

KALERCİLER : Alisson / Bento / Ederson

DEFANS OYUNCULARI : Alex Sandro / Bremer / Danilo / Douglas Santos / Gabriel Magalhães / Ibanez / Léo Pereira / Marquinhos / Wesley

ORTA SAHA OYUNCULARI: Andrey Santos / Casemiro / Danilo / Fabinho / Gabriel Sara

FORVETLER : Endrick / Gabriel Martinelli / Igor Thiago / Luiz Henrique / Matheus Cunha / João Pedro / Raphinha / Rayan / Vinícius Jr.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

