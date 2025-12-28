Braga Benfica maçı hangi kanalda, Braga Benfica CANLI izleme linki var mı?

Braga ve Benfica, Portekiz'in en üst düzey futbol liginde önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Bu kritik müsabakayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kanal bilgilerini, maç saatini ve canlı yayın imkânı olup olmadığını sorguluyor. Braga – Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme linki bulunup bulunmadığı futbol gündeminde yer alıyor.

BRAGA – BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz Liga NOS'ta oynanacak Braga – Benfica karşılaşması futbolseverlerle buluşuyor. Kritik mücadele, Türkiye'de S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRAGA – BENFICA MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus platformu üzerinden yayınlanacak karşılaşma, uydu yayını olmaksızın internet tabanlı ve şifreli olarak izlenebiliyor. Platforma, anlaşmalı dijital servisler ve mobil uygulamalar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

BRAGA – BENFICA MAÇI TİVİBU SPOR 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 2 kanalı, Tivibu aboneleri için 79. kanal üzerinden yayında olacak. Mücadele, Tivibu altyapısı ve internet bağlantısı aracılığıyla şifreli şekilde ekranlara gelecek.

BRAGA – BENFICA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Braga ile Benfica arasındaki Portekiz Liga NOS mücadelesi, 28 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

BRAGA – BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak açıklandı.

BRAGA – BENFICA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Braga ve Benfica'yı karşı karşıya getirecek mücadele, Braga kentinde yer alan Estádio Municipal de Braga'da oynanacak.