Haberler

"Bozayı" kelimesi, Türk Dil Kurumu kurallarına göre, hangi seçenekte hecelerine doğru şekilde ayrılmıştır?

'Bozayı' kelimesi, Türk Dil Kurumu kurallarına göre, hangi seçenekte hecelerine doğru şekilde ayrılmıştır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar, yalnızca yarışmacının ne yanıt vereceğini değil, aynı zamanda doğru yanıtı da araştırıyor. Eğlenerek öğrenme olanağı sunan yarışmada, seyirciler adeta ekran başında yarışmacı gibi düşünüp cevaplamaya çalışıyor. Peki, "Bozayı" kelimesi, Türk Dil Kurumu kurallarına göre, hangi seçenekte hecelerine doğru şekilde ayrılmıştır?

Yarışmanın son bölümündeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacıdan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı anda doğru yanıtı bulmak için araştırma yapma ihtiyacı hissediyor. Program, izleyicilere interaktif ve öğretici bir deneyim yaşatıyor. Onlar da yarışmacının yerine kendini koyarak cevap arıyor. Peki, "Bozayı" kelimesi, Türk Dil Kurumu kurallarına göre, hangi seçenekte hecelerine doğru şekilde ayrılmıştır?

"BOZAYI" KELİMESİ, TÜRK DİL KURUMU KURALLARINA GÖRE, HANGİ SEÇENEKTE HECELERİNE DOĞRU ŞEKİLDE AYRILMIŞTIR?

A: Bo-zay-ı

B: Bo-za-yı

C: Boz-a-yı

D: Boz-ay-ı

Cevap : Açıklanıyor...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 ₺,

• 7. soru ise 50.000 ₺ değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
ABD'de sinagoga saldırı

ABD şokta! Trump'ı uzun süre düşündürecek saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi