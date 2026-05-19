Bournemouth Manchester City maçı hangi kanalda, Bournemouth Manchester City nereden CANLI izlenir?

Bournemouth – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanıyor ve karşılaşma nereden canlı izlenebilecek sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İngiltere Premier Lig’de kritik öneme sahip mücadele, hem şampiyonluk yarışı hem de Avrupa kupaları sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Bournemouth Manchester City maçını canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini ve resmi izleme seçeneklerini sorguluyor.

Bournemouth ile Manchester City arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde “maç hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir?” soruları gündemde yer alıyor. AFC Bournemouth taraftarları ise bu kritik mücadeleyi şifresiz ya da canlı yayın platformları üzerinden takip etmenin yollarını araştırıyor. Maçın yayıncı kuruluşu ve izleme seçenekleri, karşılaşma saatine yaklaşırken netleşiyor.

BOURNEMOUTH MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bournemouth ile Manchester City arasında oynanacak İngiltere Premier Lig karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kritik mücadele Türkiye’de Idman TV ve beIN CONNECT / beIN Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayıncı kuruluşlar, karşılaşmayı şifreli yayınla futbolseverlere ulaştıracak.

BOURNEMOUTH MANCHESTER CITY MAÇI IDMAN TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayın yapmakta olup Türksat üzerinden de şifreli olarak izlenebilmektedir. Kanal ayrıca internet platformları aracılığıyla da canlı yayın hizmeti sunmaktadır. İzleyiciler, frekans ayarları ve dijital platform girişleri üzerinden maçı takip edebilir.

BOURNEMOUTH MANCHESTER CITY MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports bünyesindeki beIN CONNECT ve beIN Sports 2 kanalı, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Taraftarlar ayrıca internet üzerinden mobil ve bilgisayar aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilir.

BOURNEMOUTH MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Bournemouth – Manchester City karşılaşması 19 Mayıs 2026 Salı günü oynanacaktır. Premier Lig’de kritik puan mücadelesi niteliği taşıyan maç, sezonun önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

BOURNEMOUTH MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak. Maç saatine yaklaşılırken futbolseverler yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini yoğun şekilde araştırıyor.

BOURNEMOUTH MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İngiltere’nin Bournemouth şehrinde bulunan Vitality Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Bournemouth, güçlü rakibi Manchester City karşısında sahasında avantaj arayacak.

Osman DEMİR
