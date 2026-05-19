Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, site içerisindeki parkta bulunan kamelyada asılı halde ölü bulundu.

KAMELYADA ASILI HALDE BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yeşil Evler Sitesi içerisinde bulunan parktaki kamelyada asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede B.N. (18) isimli genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre olayın B.N. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken, genç kızın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
