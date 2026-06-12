Bosna Hersek para birimi nedir, 1 TL kaç Bosna markı ediyor?

Bosna Hersek’e seyahat edecekler ve döviz piyasalarını takip edenler, Bosna Hersek’in resmi para birimi ile Türk Lirası arasındaki güncel kuru merak ediyor. Ülkede kullanılan para birimi Konvertibl Mark (BAM) olurken, “1 TL kaç Bosna Markı?” sorusu da arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Bosna Hersek para birimi hakkında bilinmesi gerekenler ve güncel kur detayları.

BOSNA HERSEK PARA BİRİMİ NEDİR, 1 TL KAÇ BOSNA MARKI EDİYOR?

Bosna Hersek'e seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar ve döviz piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, ülkenin resmi para birimi ve Türk Lirası karşısındaki değerini merak ediyor. Son dönemde artan turistik hareketlilikle birlikte "Bosna Hersek para birimi nedir?" ve "1 TL kaç Bosna Markı ediyor?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

BOSNA HERSEK'İN PARA BİRİMİ NEDİR?

Bosna Hersek'in resmi para birimi Konvertibl Mark'tır. Kısaca BAM olarak ifade edilen bu para birimi, ülke genelinde tüm resmi işlemlerde ve günlük alışverişlerde kullanılmaktadır. Konvertibl Mark, Bosna Hersek ekonomisinin temel para birimi olarak uzun yıllardır tedavüldedir.

KONVERTİBL MARK HAKKINDA BİLGİLER

Konvertibl Mark, 100 feninge bölünmektedir. Ülkede farklı değerlerde banknot ve madeni paralar kullanılmaktadır. Bosna Hersek'te özellikle turistik bölgelerde bazı işletmeler euro kabul etse de resmi para birimi BAM olduğu için ziyaretçilerin yanlarında Konvertibl Mark bulundurmaları tavsiye edilmektedir.

1 TL KAÇ BOSNA MARKI EDİYOR?

Türk Lirası ile Bosna Hersek Konvertibl Markı arasındaki döviz kuru, piyasalardaki hareketlere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle 1 TL'nin kaç BAM ettiği sorusunun yanıtı anlık kur verilerine göre farklılık göstermektedir. Güncel döviz kuru bilgileri bankalar ve finans kuruluşlarının verileri üzerinden takip edilebilir.

1 Türk Lirası: 0,037 Bosna-Hersek Markı

BOSNA HERSEK'E GİDECEKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Bosna Hersek, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Seyahat öncesinde döviz kuru hesaplaması yapmak, bütçe planlaması açısından önem taşıyor. Özellikle konaklama, ulaşım ve yeme-içme harcamaları için güncel Bosna Markı kuru takip edilerek hazırlık yapılması öneriliyor.

BOSNA MARKI NEDEN MERAK EDİLİYOR?

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki güçlü turizm ve ticaret ilişkileri nedeniyle iki ülkenin para birimleri arasındaki kur sık sık araştırılıyor. Hem turistler hem de iş insanları, Bosna Hersek'te harcamalarını planlayabilmek için Türk Lirası'nın Bosna Markı karşısındaki güncel değerini yakından takip ediyor.