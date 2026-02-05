Boran diziden ayrılıyor mu, Burç Kümbetlioğlu Uzak Şehir'den ayrıldı mı?

Uzak Şehir dizisinin sevilen oyuncusu Burç Kümbetlioğlu diziden ayrıldı mı sorusu gündemde. Dizideki performansıyla öne çıkan Burç Kümbetlioğlu'nun ayrılığı, izleyiciler tarafından sosyal medyada yoğun ilgiyle konuşuluyor. İşte Burç Kümbetlioğlu'nun Uzak Şehir'den ayrılığıyla ilgili bilmeniz gerekenler.

BORAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide son günlerde gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıkardı. İddialara göre bu hamle, dizinin hesabından paylaşılan bir video sonrası geldi. Videoda Kaya, Sadakat, Cihan ve Alya karakterlerinin Boran'a peş peşe tokat attığı sahneler birleştirilmişti. Kümbetlioğlu'nun karakterinin bu şekilde öne çıkarılmasına içerlediği ve bu nedenle takibi bıraktığı konuşuluyor. Tepkiler sonrası video kısa süre içinde yayından kaldırıldı.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hayranların korktuğu ayrılık şimdilik söz konusu değil. Burç Kümbetlioğlu, projeden ayrılmıyor ve çekimlere devam ediyor. Sosyal medya hamlesiyle dikkat çeken oyuncu, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da hamlesi "mesaj yerine ulaştı" şeklinde yorumlandı.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ VE HAYRAN YORUMLARI

Olayın ardından sosyal medyada hayranlar ikiye bölündü. Bazı izleyiciler Burç Kümbetlioğlu'nun tepkisine destek verirken, bazıları video paylaşımının dramatik etkisini artırmak için yapıldığını savundu. Dizinin resmi hesabının videoyu kaldırması ise tartışmaları bir süreliğine durdurmuş gibi görünüyor.