Bonnie Tyler neden öldü? Bonnie Tyler kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Bonnie Tyler şarkıları

Dünya müzik tarihine damga vuran Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ve It's a Heartache gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Galli sanatçı Bonnie Tyler, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Mayıs ayında Portekiz'de acil bağırsak ameliyatı geçiren Tyler'ın, ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi gördüğü ve sağlık durumunun bir süredir ciddiyetini koruduğu biliniyordu. İşte Bonnie Tyler'ın yaşamı, müzik kariyeri ve hafızalara kazınan eserlerine ilişkin merak edilenler...

BONNIE TYLER NEDEN ÖLDÜ?

Bonnie Tyler'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre sanatçı, tedavi gördüğü Portekiz'deki hastanede yaşamını yitirdi.

Paylaşılan bilgilere göre Tyler, mayıs ayında Portekiz'de acil bağırsak ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından iyileşme sürecine destek amacıyla yapay komaya alınan sanatçı, daha sonra komadan çıkarıldı. Ancak sağlık durumunun ağır seyretmeye devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Sağlık sorunları nedeniyle Bonnie Tyler'ın 18 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vermesi planlanan konser de iptal edilmişti.

BONNIE TYLER KİMDİR?

Bonnie Tyler, 1951 yılında Galler'in güneyindeki Neath yakınlarında Gaynor Hopkins adıyla dünyaya geldi.

Müzik kariyerine yerel kulüplerde sahne alarak başlayan sanatçı, Swansea'de bir kulüpte performans sergilerken yetenek avcısı Roger Bell tarafından keşfedildi.

Profesyonel müzik kariyerinin ilk önemli adımı, 1977 yılında yayımlanan Lost in France isimli single ile geldi. Aynı yıl yayımlanan It's a Heartache ise Tyler'ın uluslararası ölçekte tanınmasını sağlayan ilk büyük çıkışı oldu.

Şarkı, İngiltere müzik listelerinde dördüncü sıraya, ABD Billboard Hot 100 listesinde ise üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Bonnie Tyler'ın kariyerindeki en büyük dönüm noktası ise 1983 yılında yayımlanan Total Eclipse of the Heart oldu. Jim Steinman imzasını taşıyan eser, hem İngiltere'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde müzik listelerinin zirvesine yerleşti.

1984 yılında yayımlanan Holding Out for a Hero ise kısa sürede pop-rock tarihinin en bilinen eserlerinden biri haline geldi. Şarkı ilk olarak Footloose filminin müzik albümünde yer aldı. Daha sonraki yıllarda Shrek 2 filminde de kullanılmasıyla yeni nesiller tarafından da tanınan klasik eserler arasına girdi.

Bonnie Tyler, kariyeri boyunca Total Eclipse of the Heart, Faster Than the Speed of Night albümü ve Here She Comes şarkısıyla Grammy Ödülleri'ne aday gösterildi.

2013 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık'ı temsil eden Tyler, yarışmayı 26 ülke arasında 19. sırada tamamladı.

2022 yılında Kraliçe II. Elizabeth'in son Onur Listesi'nde yer alan sanatçı, bir yıl sonra Prens William tarafından müziğe yaptığı katkılar nedeniyle MBE nişanıyla ödüllendirildi.

Bonnie Tyler, Robert Sullivan ile evliydi.

BONNIE TYLER KAÇ YAŞINDA?

Bonnie Tyler, 1951 doğumluydu ve resmi açıklamaya göre 75 yaşında hayatını kaybetti.

BONNIE TYLER ŞARKILARI

Bonnie Tyler'ın kariyerinde öne çıkan ve dünya çapında büyük başarı elde eden şarkıları şunlardır:

Total Eclipse of the Heart

Holding Out for a Hero

It's a Heartache

Lost in France

Here She Comes

Özellikle Total Eclipse of the Heart, yayımlandığı 1983 yılından itibaren Bonnie Tyler'ın kariyerinin simgesi haline geldi. Sanatçı, BBC'ye verdiği bir röportajda bu eser için, şarkıyı söylemekten hiçbir zaman sıkılmadığını ve dinleyicilerin parçaya gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade etmişti.

Şarkı ayrıca bu yıl Spotify'da 1 milyar dinlenmeyi aşarak dijital müzik platformlarında önemli bir başarıya ulaştı.

Bonnie Tyler, uzun yıllara yayılan müzik kariyeri boyunca yayımladığı eserler, aldığı ödül adaylıkları ve uluslararası başarılarıyla pop-rock müzik tarihinin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyurulan vefat haberi, dünya genelindeki müzikseverler tarafından yakından takip edildi.