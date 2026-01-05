Haberler

Boneyard filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Boneyard filmi ne zaman, nerede çekildi? Boneyard ne demek?

Sinema tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran Boneyard, televizyon yayınlarıyla birlikte daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürüyor. Film hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için Boneyard'ın hikâyesi, kısa özeti ve oyuncu kadrosu gibi merak edilen başlıkları yakından ele alıyoruz. İşte Boneyard filmine dair öne çıkan tüm ayrıntılar…

Beyaz perdedeki gösteriminin ardından televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan Boneyard, sürükleyici anlatımıyla dikkat çekiyor. Filmi izlemeyi düşünenlerin en çok araştırdığı konular arasında Boneyard'ın konusu, oyuncuları ve genel hikâye yapısı yer alıyor. Bu yazıda, filme dair bilinmesi gereken tüm detayları bir araya getiriyoruz.

BONEYARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir FBI ajanı (Gibson) ve Albuquerque Polis Şefi (Jackson) Kemik Koleksiyoncusu olarak bilinen bir seri katilin peşine düşerler - ancak şef katilin aslında kendi memurlarından biri olmasından korkmaktadır.

BONEYARD FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Mel Gibson

50 Cent

Nora Zehetner

Brian Van Holt

Spice Williams-Crosby

Weston Cage

Gabrielle Haugh

Michael Sirow

Camille Collard

BONEYARD FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Boneyard (2024) filmi, 5 Haziran 2024'te ABD'de belirli sinemalarda gösterime giren (6/5/2024) Amerikan suç-gerilim filmidir ve 2 Temmuz 2024'te video-on-demand olarak da yayınlanmıştır.

• Filmin ana çekimleri 2023'te yapılmıştır.

• Çekimlerin büyük kısmı ABD'nin Nevada eyaletinde, özellikle Las Vegas ve çevresi (Henderson, Boulder City) gibi bölgelerde gerçekleşmiştir.

BONEYARDNE DEMEK?

"Boneyard" kelimesi İngilizce'de bağlama göre farklı anlamlara gelebilir, ama genel olarak iki ana kullanım alanı vardır:

Kelime anlamı (resmî / genel kullanım):

"Kemik yığını" veya "mezarlık" anlamına gelir.

Örneğin, bir hayvan ya da insan kemiklerinin biriktiği yer için kullanılabilir.

Mecazi veya özel kullanım:

Uçak veya araç endüstrisinde: "Boneyard", artık kullanılmayan veya hurdaya ayrılmış uçakların, gemilerin ya da araçların depolandığı alan için kullanılır. Örneğin: "The old military jets are stored in the desert boneyard." → "Eski askeri jetler çöl boneyard'unda depolanıyor."

Genel mecaz : Bir şeyin "çürümeye, kullanılmaz hale gelmeye terk edilmiş" hâli için de bazen "boneyard" denir.

Kısaca, bağlama göre "mezarlık / hurda alanı" gibi düşünebilirsiniz.

