Bodrumspor Pendikspor tek maç mı, rövanşı var mı?
Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanı başlarken, Süper Lig hedefleyen Bodrumspor ve Pendikspor arasındaki kritik randevu için nefesler tutuldu. Futbolseverlerin arama motorlarında en çok sorguladığı "Bodrumspor - Pendikspor maçı tek maç mı, rövanşı var mı?" sorusu, TFF’nin güncel statüsüyle yanıt buldu. Ligi 5. ve 6. sırada tamamlayan iki ekibi karşı karşıya getiren bu zorlu mücadele, Play-Off sisteminin ilk turu olması nedeniyle kader anı niteliği taşıyor.
Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek olan Play-Off serüveninde Bodrumspor - Pendikspor maçı tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bugün saat 20:00'de Bodrum İlçe Stadı'nda başlayacak müsabakanın bir rövanşı bulunmuyor; yani 90 dakika sonunda (veya gerekirse uzatmalar ve penaltılarda) rakibine üstünlük kuran taraf doğrudan bir üst tura yükselecek. Statü gereği normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.
BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanında tansiyon yükseliyor. Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki bu kritik mücadele, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilecek. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı dev randevu, saat 20.00’de başlayacak. Sezon boyu sergiledikleri istikrarlı performansla alkış toplayan her iki ekip, bu gece taraftarlarının desteğiyle bir üst tura adını yazdırmaya çalışacak.
PLAY-OFF MÜCADELESİNDE KRİTİK RANDEVU: TEK MAÇ MI RÖVANŞLI MI?
Süper Lig yolundaki bu ilk tur karşılaşması, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacaktır. Yani bu müsabakanın bir rövanşı bulunmamaktadır. Karşılaşmanın 90 dakikası sonunda galip gelen taraf doğrudan bir üst tura yükselecek; mağlup olan taraf için ise Süper Lig hayalleri bu sezonluk sona erecektir.
• Eşitlik Bozulmazsa: Maçın normal süresi beraberlikle sonuçlanırsa, 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek.
• Penaltı Atışları: Uzatmalarda da denge bozulmazsa, turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
SAHA AVANTAJI BODRUMSPOR’DA
Trendyol 1. Lig’de normal sezonu rakibine göre daha üst sırada tamamlayan Bodrumspor, statü gereği bu kritik eşleşmede saha avantajını elinde bulunduruyor. Mücadele Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-beyazlılar taraftarının önünde tur biletini kapmak isterken, konuk ekip Pendikspor deplasmanda kazanarak rakibini saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor.
ÜST LİGE YÜKSELME YOLUNDA BELİRLEYİCİ GECE
Teknik ekiplerin tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine kurduğu bu gece, Türk futbolunun unutulmaz Play-Off rekabetlerinden birine sahne olmaya aday. Bodrumspor ve Pendikspor arasındaki bu randevunun galibi, bir sonraki aşamada Süper Lig finaline yükselebilmek için diğer eşleşmeden (Çorum FK - Keçiörengücü) gelecek olan rakibiyle karşılaşacak. Hatırlatmakta fayda var; Play-Off sisteminin sadece bu ilk turu tek maç üzerinden oynanırken, sonraki turlar çift maç eleme usulüne göre yapılacaktır.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.