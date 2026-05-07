Bodrumspor Pendikspor tek maç mı, rövanşı var mı?

Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek olan Play-Off serüveninde Bodrumspor - Pendikspor maçı tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bugün saat 20:00'de Bodrum İlçe Stadı'nda başlayacak müsabakanın bir rövanşı bulunmuyor; yani 90 dakika sonunda (veya gerekirse uzatmalar ve penaltılarda) rakibine üstünlük kuran taraf doğrudan bir üst tura yükselecek. Statü gereği normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanında tansiyon yükseliyor. Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki bu kritik mücadele, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilecek. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı dev randevu, saat 20.00’de başlayacak. Sezon boyu sergiledikleri istikrarlı performansla alkış toplayan her iki ekip, bu gece taraftarlarının desteğiyle bir üst tura adını yazdırmaya çalışacak.