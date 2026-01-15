Bodrumspor Konyaspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor Konyaspor maçı CANLI nereden izlenir?

ZTK kapsamında kozlarını paylaşacak olan Bodrumspor ile Konyaspor arasındaki mücadele, futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın bilgileri ve ekranlara nasıl yansıyacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Bodrumspor – Konyaspor maçı hangi kanalda ekranlara gelecek, canlı yayın seçeneği bulunuyor mu?

BODRUMSPOR – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Bodrumspor – Konyaspor karşılaşmasının yayın bilgileri netleşti. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

BODRUMSPOR – KONYASPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, A Spor üzerinden hem uydu hem de dijital platformlar aracılığıyla şifresiz olarak yayınlanacak. A Spor; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de canlı yayın seçeneği bulunuyor.

BODRUMSPOR – KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamındaki Bodrumspor – Konyaspor mücadelesi, 15 Ocak Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

BODRUMSPOR – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bodrumspor ile Konyaspor'u karşı karşıya getirecek olan kupa mücadelesi, saat 18.00'de başlayacak.

BODRUMSPOR – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik karşılaşma, Bodrum'da bulunan Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Bodrumspor, taraftarı önünde tur için sahaya çıkacak.