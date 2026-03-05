Bodrumspor Iğdırspor maçı yayınlanmıyor mu, neden Bodrumspor Iğdırspor canlı yayın yok?

Sporseverler Bodrumspor – Iğdırspor maçını ekran başında izlemek isterken, yayın sorunları gündeme geldi. Bodrumspor Iğdırspor maçı neden yayınlanmıyor sorusu, taraftarlar arasında sıkça soruluyor. Canlı yayının olmaması, maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverleri alternatif yayın seçenekleri aramaya yöneltti.

BODRUMSPOR VS IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bodrumspor ile Iğdırspor, Ziraat Türkiye Kupası ZTK turunda karşı karşıya geliyor. Taraftarlar maçın canlı yayınını merak ediyor ancak TV kanallarından yayın yapılmayacak.

BODRUMSPOR-IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK kapsamında Bodrumspor – Iğdırspor maçı, 5 Mart Perşembe günü sahne alacak. Futbolseverler için hafta ortasında heyecan dolu bir mücadele olacak.

Maç, akşam saat 20:30'da başlayacak.

BODRUMSPOR-IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bodrumspor ev sahibi olarak sahaya çıkarken, Iğdırspor deplasmanda mücadele edecek.