Haberler

Bodrumspor Iğdırspor maçı yayınlanmıyor mu, neden Bodrumspor Iğdırspor canlı yayın yok?

Bodrumspor Iğdırspor maçı yayınlanmıyor mu, neden Bodrumspor Iğdırspor canlı yayın yok?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrumspor ve Iğdırspor arasındaki heyecan dolu maç için futbolseverler büyük merak içindeydi. Ancak maçın canlı yayınlanmaması taraftarlar arasında soru işaretlerine yol açtı. "Bodrumspor Iğdırspor canlı yayın var mı?" sorusu sosyal medyada gündem olurken, yayınla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

Sporseverler Bodrumspor – Iğdırspor maçını ekran başında izlemek isterken, yayın sorunları gündeme geldi. Bodrumspor Iğdırspor maçı neden yayınlanmıyor sorusu, taraftarlar arasında sıkça soruluyor. Canlı yayının olmaması, maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverleri alternatif yayın seçenekleri aramaya yöneltti.

BODRUMSPOR VS IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bodrumspor ile Iğdırspor, Ziraat Türkiye Kupası ZTK turunda karşı karşıya geliyor. Taraftarlar maçın canlı yayınını merak ediyor ancak TV kanallarından yayın yapılmayacak.

BODRUMSPOR-IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK kapsamında Bodrumspor – Iğdırspor maçı, 5 Mart Perşembe günü sahne alacak. Futbolseverler için hafta ortasında heyecan dolu bir mücadele olacak.

Bodrumspor Iğdırspor maçı yayınlanmıyor mu, neden Bodrumspor Iğdırspor canlı yayın yok?

Maç, akşam saat 20:30'da başlayacak.

BODRUMSPOR-IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bodrumspor ev sahibi olarak sahaya çıkarken, Iğdırspor deplasmanda mücadele edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici

Savaştaki büyük tehlikeye dikkat çektiler: Endişe verici
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum
Azerbaycan'da okulun yanına İHA düştü

En alakasız ülke de savaşa girecek gibi! Okulun yanı başını vurdular