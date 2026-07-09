Blok3'ün yeni albümünde hangi şarkılar var, Poizi ile düet mi yaptı? Blok3'ün yeni albümü ne zaman çıktı, dinlenmeler nasıl?

Rap müziğin öne çıkan isimlerinden Blok3, yeni albümü "KAYIP PERSONA" ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Albümde yer alan 13 şarkı ve Poizi ile yaptığı düet müzikseverlerden yoğun ilgi görürken, yayınlanmasının ardından dijital platformlarda dikkat çeken dinlenme rakamlarına ulaştı. Blok3'ün yeni albümü ne zaman çıktı, albümde hangi şarkılar bulunuyor ve Poizi ile yaptığı düet hangi parça? İşte gündem olan albüme dair merak edilenler…

BLOK3'ÜN YENİ ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKTI?

BLOK3, kariyerinin üçüncü stüdyo albümü olan 10 şarkılık "Kayıp Persona"'yı 5 Haziran 2026'da müzikseverlerle buluşturdu. Albüm prodüksiyonunda Narco, C3rrah ve Snow imzası bulunurken, projenin tek konuk sanatçısı "Çok Güzel Gülüyorsun" parçasında eşlik eden Poizi oldu.

HANGİ ŞARKILAR VAR?

Kayıp Kalp

Sebebi Yar

BABA

Kırgınım

Değiştiremezsin Yazılmışsa

Son Bi Dans

Sakin Ol Champ

Çok Güzel Gülüyorsun (feat. Poizi)

Allah Allah ?

Her Gece

BLOK3 KİMDİR?

Blok3, gerçek adı Hakan Aydın olan Türk rapçi ve söz yazarıdır. 15 Ağustos 2002 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğan sanatçı, özellikle rap ve trap müzik tarzındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Müzikle küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Blok3, pandemi döneminde kendi yazdığı şarkıları yayımlayarak profesyonel kariyerine adım attı.

BLOK3 KAÇ YAŞINDA?

Blok3, 15 Ağustos 2002 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Burcu ise Aslan'dır.

BLOK3 NERELİ?

Blok3, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğup büyümüştür. Sanatçı, şarkılarında da zaman zaman doğup büyüdüğü çevreden ve sokak kültüründen ilham almaktadır.

BLOK3'ÜN KARİYERİ

Blok3, müzik kariyerine 2020 yılında yayımladığı ilk teklisi "Mahalle" ile başladı. Daha sonra "Okey Okey", "Woum Baby", "Patlat", "VUR", "AFFETMEM", "Ciro", "SEVMEYİ DENEMEDİN" ve "Sebebi Yar" gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle dijital müzik platformlarında elde ettiği milyonlarca dinlenmeyle Türk rap müziğinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Kendi sözlerini yazan Blok3, rap ve trap müziği melodik öğelerle harmanlayan tarzıyla dikkat çekmektedir. Kariyerini yeni şarkılar ve albüm projeleriyle sürdüren sanatçı, genç kuşağın en çok dinlenen rap isimleri arasında yer almaktadır.