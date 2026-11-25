Blade Runner 2099, 25 Kasım 2026'da Amazon Prime Video'da yayına girdi ve sekiz bölümün tamamı aynı gün platforma yüklendi. Bilim kurgu dizisi yalnızca Prime Video'da yayımlanıyor. Amazon'un duyurusuna göre dizi 240'tan fazla ülke ve bölgede izlenebiliyor; Türkiye de bunların arasında ve dizi abonelik kapsamında, ek ücret istenmeden sunuluyor.

BLADE RUNNER 2099 NE ZAMAN ÇIKTI?

25 Kasım 2026'da. Haftalık bir yayın takvimi yok: Amazon yapımı tek sezonluk sınırlı dizi olarak planladı ve bölümlerin hepsini aynı gün yayına aldığı için izleyici hikâyeyi ilk günden sonuna kadar izleyebiliyor. İlk tanıtım fragmanı Temmuz 2026'da San Diego Comic-Con'da, yayın tarihiyle birlikte gösterilmişti.

BLADE RUNNER 2099 HANGİ PLATFORMDA?

Tek adres Prime Video. Dizi Netflix, Disney+ ya da yerli platformlarda yok ve Türkiye'de izlemek için Prime Video üyeliği yeterli, yani diziyi ayrıca kiralamak ya da satın almak gerekmiyor. Platformun Türkiye kataloğunda 4K görüntü seçeneği de var.

BLADE RUNNER 2099 KAÇ BÖLÜM?

Sekiz bölüm. Dizi tek sezonluk bir mini dizi olarak hazırlandı.

BLADE RUNNER 2099 KONUSU NE?

Hikâye, 2017 yapımı Blade Runner 2049 filmindeki olaylardan 50 yıl sonra Los Angeles'ta geçiyor. Şehir yeniden kurulmuş. Ama bunu insanlar yapmamış; yönetim artık replikantlarda, yani insan görünümlü yapay varlıklarda. Hunter Schafer'ın canlandırdığı Cora kaçak durumda ve bir Blade Runner'ın kimliğine bürünüyor, ardından ölümüne birkaç gün kalmış bir replikant olan Olwen'le (Michelle Yeoh) ortak çalışmak zorunda kalıyor. İkili, şehri çökertebilecek bir gerçeği elinde tutan bir kaçağın peşine düşüyor.

BLADE RUNNER 2099 OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerde Hunter Schafer (Cora) ve Michelle Yeoh (Olwen) var. Dimitri Abold Bebeto'yu, Lewis Gribben Elias'ı oynuyor; Sheila Atim, Tom Burke, Johnny Harris, Daniel Rigby, Katelyn Rose Downey, Amy Lennox, Matthew Needham ve Maurizio Lombardi de kadroda. Dizinin yaratıcısı ve yürütücüsü, Shining Girls dizisinden tanınan Silka Luisa. İlk iki bölümü Jonathan van Tulleken yönetti. Çekimlerin büyük bölümü Prag'daki Barrandov Stüdyoları'nda, bir kısmı da Barselona'da yapıldı.

BLADE RUNNER FİLMLERİYLE BAĞLANTISI NE?

Dizi, 1982'deki Blade Runner filmiyle başlayan serinin ilk canlı çekim dizisi; seride daha önce yalnız Blade Runner: Black Lotus adlı bir animasyon dizisi yayımlanmıştı. İlk filmin yönetmeni Ridley Scott, Blade Runner 2099'un yapımcıları arasında. Scott, seriden bir dizi hazırlandığını ilk kez 2021'de açıklamıştı. Hikâye 2049 filminin devamı olarak geçiyor ama karakterler yeni, bu yüzden filmleri izlememiş biri de diziyi takip edebilir.