Kült bilimkurgu serisi Blade Runner'ın evreninde geçen yeni dizi Blade Runner 2099, 25 Kasım'da Prime Video'da yayına girdi. Başrolleri Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer ile Oscar ödüllü Michelle Yeoh paylaşıyor, BBC'nin haberine göre.

Diziye ilk eleştiriler çoğunlukla olumlu: Rotten Tomatoes'ta yüzde 72, Metacritic'te ortalama yüzde 65 puan aldı. Eleştirmenler başrol performanslarını ve görsel dünyayı överken en sık yinelenen eleştiri ağır tempo oldu; bazıları Blade Runner'ın küçük ekranda aynı etkiyi yaratıp yaratmadığını sorguladı.

REPLİKANTLAR LOS ANGELES'I ELE GEÇİRDİ

Hikâye, Ridley Scott'ın 1982 tarihli ilk filminden 80 yıl sonra, replikant denen yapay insanların ele geçirdiği bir Los Angeles'ta geçiyor. Schafer, insanlığı kurtarabilecek bir nesnenin peşine düşen firari Cora'yı canlandırıyor; Cora bu yolda Yeoh'un oynadığı replikant Olwen ile iş birliği yapmak zorunda kalıyor. Kadroda Lewis Gribben ve Dimitri Abold da var.

Schafer, seriyle Harrison Ford ve Ryan Gosling'li 2017 yapımı Blade Runner 2049'un tanıtımları sayesinde tanıştığını anlattı. "Bu dünyaya bir şey ekleme fırsatım olacağını hiç düşünmemiştim" diyen oyuncu, role imza atarken büyük baskı hissettiğini de söyledi: "Bu dizide çalışan herkes Blade Runner'ı seviyor. Bu da çıtamızı biraz yükseltti."

"SADECE YAPAY ZEKÂ HİKÂYESİ DEĞİL"

Dizinin yaratıcısı Silka Luisa, yapımın "yalnızca yapay zekâyla ilgili olmadığını" vurguladı. Luisa'ya göre asıl soru, dünyanın 15 yıl sonra nasıl bir yer olacağı ve insanın buna nasıl hazırlanabileceği. Dizide ilk filmdeki şirket hırsı ve çevre tahribatı temaları da sürüyor.

Schafer ise dizinin, aynı soruları soran bir dünyayı devralan gençler için özellikle güncel olduğunu belirtti. Oyunculardan Gribben, yüzlerce sanatçı ve zanaatkârın emeğiyle çekilen yapımı geleneksel film yapımcılığının kutlaması olarak tanımladı: "İnsanlar insan hikâyelerine özlem duyuyor."

2017'deki Blade Runner 2049 ödüller kazanmış, eleştirmenlerden iyi not almış ancak gişe hedeflerinin gerisinde kalmıştı.

Kaynak: BBC