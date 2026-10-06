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Black Clover 2. sezon 1. bölüm Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Black Clover 2. sezon 1. bölüm tek parça nereden, nasıl izlenir?

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Black Clover 2. sezon 1. bölüm Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Black Clover 2. sezon 1. bölüm tek parça nereden, nasıl izlenir?
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Black Clover 2. sezon 1. bölümü, uzun bir aranın ardından 3 Ekim 2026'da izleyiciyle buluştu. Yami Sukehiro ve William Vangeance’ın kaçırılmasıyla başlayan yeni sezonun ilk bölümü, Clover Krallığı’nı bekleyen büyük mücadeleye odaklanıyor. Peki, Black Clover 2. sezon 1. bölüm tek parça nereden, nasıl izlenir? Black Clover 2. sezon 1. bölüm Full HD izle! Black Clover 2. sezon internetten nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

Tabata Yuki’nin popüler shonen serisinden uyarlanan Black Clover, uzun bir aranın ardından 2. sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni sezon, ilk sezonun sonunda yaşanan gelişmelerin ardından Clover Krallığı’nı bekleyen büyük tehdide odaklanırken, Yami Sukehiro ve William Vangeance’ın kaçırılmasıyla başlayan süreci merkezine alıyor.

BLACK CLOVER 2. SEZON 1. BÖLÜM TEK PARÇA NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Black Clover 2. sezonu, uluslararası eş zamanlı yayın kapsamında Crunchyroll üzerinden izlenebiliyor. 2. sezonun ilk bölümü 3 Ekim 2026 tarihinde yayınlandı.

Sezon, Spade Krallığı Baskını Arkı ile iki parça (cour) halinde toplam 26 bölüm olarak yayınlanıyor. Black Clover 2. sezon 1. bölümünü Türkçe dublaj ve altyazılı seçenekleriyle izlemek isteyen izleyiciler, yayın platformu üzerinden bölüme ulaşabiliyor.

BLACK CLOVER 2. SEZON KONUSU NEDİR?

Black Clover 2. sezon, Clover Krallığı’nın güçlü birlik kaptanları Yami Sukehiro ve William Vangeance’ın Maça Krallığı’nın yönetimi olan Dark Triad tarafından kaçırılmasıyla başlıyor.

Yami ve William’ın ritüelde feda edilmesini ve iblis dünyasının kapılarının açılmasını engellemek isteyen Büyü Şövalyeleri, zamana karşı mücadele etmek zorunda kalıyor. Yeni sezon, bu kurtarma operasyonunun merkezindeki gelişmeler üzerinden ilerliyor.

BLACK CLOVER 2. SEZON YAYIN BİLGİLERİ

Black Clover 2. sezonunun yayın platformu Crunchyroll olarak açıklandı. Sezonun ilk bölümü 3 Ekim 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu.

Yayın Platformu: Crunchyroll

Çıkış Tarihi: 3 Ekim 2026

Sezon Yapısı: Spade Krallığı Baskını Arkı ile iki parça (cour) halinde toplam 26 bölüm

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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