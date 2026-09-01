Bitshiabu Müslüman mı, Hristiyan mı dini inancı ne?

Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Bitshiabu’nun hangi dine mensup olduğu merak konusu oldu. Peki, Bitshiabu Müslüman mı, Hristiyan mı? Bitshiabu’nun dini inancı ne? İşte genç futbolcunun dini inancına ilişkin bilinenler...

BİTSHIABU MÜSLÜMAN MI?

Futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri olan El Chadaille Bitshiabu’nun dini inancı da araştırılıyor. Özellikle “Bitshiabu Müslüman mı, Hristiyan mı?” sorusu gündeme gelirken, genç futbolcunun özel hayatına ilişkin bu konuda kamuoyuna yaptığı açık ve doğrulanmış bir açıklama bulunmuyo

BİTSHIABU KİMDİR?

El Chadaille Bitshiabu, 2005 doğumlu Fransız profesyonel futbolcudur. Savunmada görev yapan Bitshiabu, özellikle stoper pozisyonunda oynuyor. Paris Saint-Germain altyapısında yetişen futbolcu, kariyerinin ilerleyen döneminde Almanya'da RB Leipzig kadrosunda forma giydi.

Fransa'nın genç milli takımlarında da görev yapan Bitshiabu, fizik gücü ve uzun boyuyla savunmada öne çıkan genç oyuncular arasında gösteriliyor. Asıl adı El Chadaille Bitshiabu olan futbolcunun ailesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti kökenlidir.